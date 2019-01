Dat fiind ca Uranus face o rotatie completa prin cele 12 zodii in 84 ani, Uranus va mai fi in Berbec abia peste aproximativ 84 ani, deci unii dintre cei ce traiesc acum, prind acum pentru ultima data in aceasta viata pe Uranus in Berbec. Este important. Uranus a fost in Berbec din 2010 iar acum ne asteptam ca pe aceasta ultima suta de metri pana in martie sa isi spuna cantecul de lebada iar noi sa avem parte de ultimele lectii, mesaje sau beneficii ale acestui tranzit important si de lunga durata.

Sa ne reamintim: Uranus a iesit din Berbec dupa 8 ani in 15 mai 2018, intrand in Taur,…