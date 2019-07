Horoscop Mariana Cojocaru 20 - 27 iulie 2019. Avem Stellium în Rac format din Mercur Retrograd şi Soare, Venus şi Axa Karmică Horoscop Mariana Cojocaru pentru 20 - 27 iulie 2019 Berbec - Soarele iși face bagajele și se pregatește sa intre in Leu, zodie de foc. Nu e musai un semn de compatibilitate cu zodiile de foc. Avem Stellium in Rac format din Mercur Retrograd și Soare, Venus și Axa Karmica. Pot ieși dispute și daca sunteți in vacanța. V-ați intrebat de ce apar tensiuni așa? Difera problemele in funcție de destinul personal. Cu astrograma personala pot sa dezamorsez bomba. Taur - Venus este intr-un Stellium și se simte foarte incorsetat. E perioada Post-Eclipsa, deci ranile se vor vindicate. Pana nu o sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

