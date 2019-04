Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul 5-7 aprilie a sosit si odata cu el si vestile bune si mai putin bune. Daca uniii dintre nativi se vor bucura de zile libere frumoase, nu acelasi lucru il putem spune si despre unul dintre nativi, care va trece prin clipe grele.

- Dupa ce sambata trecuta, in al 18-lea weekend de proteste, bulevardul Champs-Elysees a fost devastat in urma violentelor, guvernul a promis o serie de masuri de ''restabilire a ordinii'', printre acestea fiind interzicerea manifestatiilor pe Champs-Elysees si in unele cartiere ale marilor orase,…

- Femeia TaurNativele zodiei Taur vor simti ca il prind pe Dumnezeu de picior. Dupa ce timp de multi ani au fost nevoiti sa traiasca avand multe lipsuri financiare, norocul incepe sa le surada in anul 2019. Este o perioada extrem de buna pentru ei pentru a-si gasi locul de munca dorit.…

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de 'veste galbene' s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului francez, transmite AFP.

- Berbec In acest weekend tindeți sa exagerați in ceea ce privește cheltuirea banilor. E adevarat ca meritați sa va rasfațați puțin cu niște shopping sau cateva ieșiri in oraș; totuși, nu știți ce va rezerva viitorul, s-ar putea sa aveți nevoie de acești bani, nu ar strica sa fiți mai calculați. Taur …

- Gemeni - Iși ascund foarte bine viața personala și mai ales problemele. Și nu le impartașesc decat prietenilor foarte, foarte apropiați.Scorpion - Nici dragostea, nici preferințele și nici planurile de viitor nu le discuta cu oricine.

- Pentru ca oamenii de succes sa-si atinga obiectivele si visurile, ei au, de regula, anumite caracteristici care ii ajuta sa reziste si sa nu renunte niciodata. Urmarirea telurilor nu este o sarcina usoara, dar unii reusesc orice pentru ca isi doresc sa fie cei mai buni.

- Horoscop de weekend! In acest weekend acești nativi trebuie sa fie foarte atenți la intalnirile la care vor face parte. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi și vești bune, dar și advertismente, tuturor zodiilor in parte.