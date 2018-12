Stiri pe aceeasi tema

- Berbec si Varsator Ambele zodii sunt aventuroase si curioase. Se pot completa reciproc destul de bine si exista o multime de motive pentru care este asa. Unul dintre ele este ca nu va exista niciun moment plictisitor in relatia lor. O asociere a acestora este foarte palpitanta. Atat Berbecul,…

- Horoscopul zilei de 2 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 spune…

- BERBEC - Crezi ca ai avut o perioada stresanta pana acum, intreaba girly.ro. Ceea ce urmeaza este și mai rau. Incepi o noua perioada a vieții tale, insa nimic nu iți merge așa cum ți-ai dori. Ai ghinion pe toate planurile și nu reușești sa duci niciun plan pana la final. Pregatește-te pentru o perioada…

- Fata de alte planete, Nodurile Lunare au nevoie de 19 ani pentru a face un ciclu zodiacal complet si se misca in sens invers in zodiac (de aceea ele sunt conectate cu karma noastra si cu vietile trecute). Asta inseamna ca Nodul Nord se va muta din Leu (unde a fost 2017-2018) in Rac, iar Nodul Sud…

- Te-ai intrebat vreodata de ce ne ies in cale obstacole? De ce atunci cand avem nevoie ca totul sa mearga struna, se dezlanțuie calvarul? Cristina Demetrescu ne vorbește despre destin, karma si liberul arbitru.

- Astrologul Mariana Cojocaru trage un semnal de alarma! Cele 5 zodii care au de suferit pana in noiembrie 2018: pierd tot intr-un timp foarte scurt. Gemeni- Conjunctia patroanei voastre astrale Mercur cu Venus Retrograd din Scorpion va avea loc in sectorul astral al locului de munca si sanatatii. Pentru…

- Berbec Intre 6 și 8 octombrie dimineața, chef de distracție sau de satisfacții rezultate prin valorificarea insușirilor personale cum ar fi sportul, unde placerea competiției, regruparea intențiilor și preocuparilor in jurul nevoii de antrenament, de pregatire fizica și psihica, intrecerea…

- Daca in prima jumatate a anului trecut ne-am aflat sub dominația semnelor Fixe, ca mai apoi sa o experimentam pe cea a elementului Mutabil, in 2019, se poate spune ca același joc discret intre Mutabil și Fix marcheaza firmamentul cosmic.