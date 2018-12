Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2019. Unde ar trebui sa mergi in 2019 in funcție de zodia in care te-ai nascut? Daca nu ai idee unde sa calatorești in 2019 și ai senzația ca le-ai incercat pe toate, astrologia te va ajuta sa gasești raspuns.

- Astrologia poate spune multe lucruri despre tine, chiar și pe acelea la care nu te-ai fi gandit vreodata. Potrivit astrelor, exista anumiți nativi care reacționeaza cu calm in orice situație-limita și care au o rabdare de fier. Pur și simplu, nu au nevoie de drame in viața lor.

- HOROSCOP 30 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Mereu mai inveti ceva util pentru cel care devii in fiecare zi, iar azi ai ocazia de a mai imbogati cu ceva bagajul tau de informatii si de experiente, ceva ce iti va inspira mai multa incredere in actiunile in care esti direct implicat.…

- BerbecFemeia Berbec se indragostește de obicei de barbați grijulii, charismatici, in mare parte pentru ca și ea este așa. Din pacate, uneori partenerul vrea sa se apropie prea mult de tine, insa tu ai nevoie și de puțina intimitate.

- Fecioara Nativii acestei zodii nu s-au asteptat sa primeasca asa veste, dar mai bine mai tarziu decat niciodata. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga departe cu ajutorul familiei si a prietenilor. Aceasta zodie are multe calitati care il…

- HOROSCOP noiembrie: Bataile de cap, suferința, stresul și nervii vor fi departe de femeia Leu in luna care urmeaza, pentru ca toate planurile iși vor relua fagașul normal. Planul sentimental va fi cel care te va face sa te simți liniștita, fiindca problemele cu iubitul nu-și vor face apariția…

- Luna octombrie e pe final, iar noiembrie se apropie cu pași repezi de noi. Noi evenimente, activitați, stari și sentimente vor da navala peste tine și va trebui sa le faci fața cu brio, scrie realitatea.net.

- Banii nu aduc fericirea dar o pot intreține. Asta ar spune cei aflați in cele patru zodii care nu știu ce inseamna problemele financiare, scrie realitatea.net.BerbecVei fi bogat, esti un lider innascut.