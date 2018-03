Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de si a Sectiei pentru procurori a CSM de vineri figureaza "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4290/2018 privind cererea formulata de domnul DANIEL CONSTANTIN HORODNICEANU, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism , prin…

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…

- La data de 13.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Tosun Anghel, Paraschiv Ionut Robert si Chiriac Mihaela pentru savarsirea infractiunilor…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Sfarșitul anului 2013 și inceputul lui 2014 a fost marcat de scandalul imens de la Ministerul Transporturilor ca urmare a eșuarii privatizarii companiei CFR Marfa. Scandalul a fost amplificat și de jocul de șoarecele și pisica dintre actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Pe numele sefului Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a existat un dosar penal la DNA. Cazul a fost insa clasat de procurorii anticoruptie. Marturisirea ii apartine chiar procurorului-sef. Dosarul ar fi vechi de 10 ani.

- Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a doua persoane, Ionut Petrof si Mihai Claudiu Chivu, la solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de DIICOT ST Constanta.…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA-LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Valcea au pus sub acuzare un barbat, de 61 de ani, suspect de acte de pedofilie.

- Un fost elev al Colegiului Comercial Virgil Madgeanu, din Targu-Jiu, a fost arestat, vineri, de magistrații Tribunalului Gorj, acesta fiind acuzat de mai multe infracțiuni. De aceasta data, procurorii DIICOT Gorj nu au mai remis un comunicat de presa, așa cum se intampla in alte cazuri. Decizia…

- Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in cursul anului 2017 de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost de 2.561.941, de aproape doua ori si jumatate mai mult fata de 2016 cand a fost de 1.113.555 lei.…

- Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei si aproape 14 milioane de euro in dosarele instrumentate anul trecut, in timp ce in 2016 prejudiciile in dosarele aflate in lucru au depasit 441 de milioane de lei si 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT…

- Mai multi specialisti IT si specialisti cu inalta calificare din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT au chemat la judecata Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Finantelor…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat ca eforturile procurorilor pentru a imbunatati capacitatea de combatere a criminalitatii au fost compromise de dezbaterile pe legile Justitiei. Horodniceanu a mai…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu a declarat marti ca 90 la suta din probatoriile din dosarul Black Cube sunt finalizate, insa daca nu exista colaborare din partea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat…

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Daniel Horodniceanu spune ca un magistrat trebuie sanctionat disciplinar sau penal daca are un comportament neadecvat, insa diversele atacuri asupra Ministerului Public in general si generalizarea…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Teorism, Daniel Horodniceanu, prezinta, in cadrul unei conferințe de presa, bilanțul instituției pe care o conduce pentru anul 2017. Live text: – Bilanțul diicot nu este dezastruos asa cum da deja un canal media;…

- DIICOT sustine, in raportul de activitate pentru anul 2017, ca au fost solutionate cu 21,88% mai putine dosare fata de 2016. In ceea ce priveste prejudiciul total constatat in cauzele Directiei, anul trecut acesta a fost de 665.405.889 lei si 13.984.361 Euro. In ceea ce priveste situatia…

- Procurorii DIICOT au solutionat 10.287 de dosare in anul 2017, in scadere cu 21,88% fata de 2016, fiind trimise in judecata 3.940 persoane, in crestere cu 1,91%, se arata in bilantul activitatii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pe anul 2017. Potrivit…

- Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:La data de 06 februarie 2018, va avea loc reuniunea anuala pentru prezentarea Raportului…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" dupa ce au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Parchetul General a facut, joi, verificari la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului…

- La data de 31.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Luta Constantin Daniel, Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu, pentru savarsirea…

- La data de 29.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Valcea au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor: Cismaru Nicolae zis "Tobosaru" pentru savarsirea infractiunii de trafic…

- La data de 25.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din Poliția Romana au efectuat un numar de 47 de percheziții…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de catre reprezentantii DIICOT, procurorii au fost informati ca medicul Mihai Lucan a descoperit in autoturismul pe care il utiliza, un mijloc de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…

- La data de 04.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților B.R., A.B.E, B.E., A..C și U.C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua. Comunicat de presa al DIICOT: "La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Direcției de Investigații Criminale au efectuat cinci…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, cere o analiza naționala de riscuri și amenințari. In lipsa acesteia, subliniaza șeful Direcției, anchetatorii nu au cum sa știe care este nivelul infracțiunilor din locuri…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- La data de 14.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Stefan Daniel zis "Dan Turcu", pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni…