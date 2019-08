Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat vineri ca protestele anti-guvernamentale din ultimele luni ar putea cauza o recesiune, iar oamenii de afaceri cu care a discutat sunt ingrijorați de efectul pe termen lung al acestor manifestații, potrivit DPA, potrivit Mediafax.Lam a…

- Hong Kong se pregatește luni de perturbari majore în ceea ce privește activitatea de lucru, în contextul în care o greva generala amenința sa paralizeze regiuni întregi ale centrului financiar asiatic, cu peste 100 de zboruri anulate deja și o campanie extinsa anti-guvern în…

- Executivul pro-Beijing al Hong Kong a adoptat luni un ton amenintator, intr-un moment in care orasul este perturbat de o greva si de haosul din transporturi, acuzandu-i pe manifestantii pro-democratie ca pun acest teritoriu intr-o "situatie foarte periculoasa", relateaza AFP, dpa si Reuters. "Perturbari…

- Sute de protestatari din Hong Kong au blocat mai multe trenuri marti dimineata, la ora de varf, provocand haos pentru navetisti, aceasta fiind cea mai recenta campanie anti-guvern din fosta colonie britanica, informeaza Reuters.Ceea ce a inceput acum aproape trei luni ca un protest fata de…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat, joi, ca nu si-a exprimat sustinerea fata de protestele violente din Hong Kong dupa ce presa de stat din China a acuzat guvernele occidentale ca se amesteca in problemele interne ale tarii, relateaza Reuters potrivit news.ro„Sa fiu clar.…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.