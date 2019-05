Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam s-a intalnit astazi cu Donald Tusk, la Sibiu, și i-a oferit un cadou, dupa ce președintele Consiliului European l-a laudat in discursul ținut in limba romana, inainte ca Romania sa preia

- Premierul Viorica Dancila s-a declarat dezamagita, vineri, pentru ca nu a fost invitata de presedintele Klaus Iohannis la Summit-ul Uniunii Europene de la Sibiu, care va avea loc pe 9 mai, de Ziua Europei. Sefa Executivului a amintit faptul ca ea l-a invitat pe presedinte la deschiderea presedintiei…

- Presedintele de imagine al clubului de fotbal FCSB, fostul mare portar Helmuth Duckadam, a fost sarbatorit, miercuri, la resedinta Ambasadorului Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, cu ocazia aniversarii a 60 de ani. Diplomatul, care i-a oferit fostului portar al echipei Steaua un…

- Theresa May a declarat ca este dispusa demisioneze doar pentru a se face progrese in procedura Brexit. Bogdan Chirieac a analizat, in emisiunea Punctul de Intalnire, de la Antena 3, situația in care se afla acum premierul Marii Britanii. "Este un gest de politician autentic. Acolo sunt Oxford,…

- Romania a sustinut, in mod constant, nevoia si importanta asigurarii unui standard de viata cat mai ridicat al cetatenilor, a declarat premierul Viorica Dancila, miercuri, la Bruxelles, la Summitul Social Tripartit, eveniment a carui tema centrala a fost "O Europa mai puternica, unita si orientata spre…

- Calin Popescu-Tariceanu, având înca în minte discursul memorabil de la Ateneul Român al președintelui Consiliului European, a încercat o mișcare similara cu cea facuta de Donald Tusk. Într-o maghiara stâlcita, greu de descifrat, președintele ALDE a rostit…

- La show-ul Asia Express, de la postul de televiziune Antena 1, au existat tensiuni intre CRBL și Bianca Dragușanu, dupa ce aceasta din urma a folosit un limbaj neadecvat. Bianca Dragușanu a fost in centrul atenției la Asia Express, show pe care insa l-a parasit. Intr-una dintre ediții, Bianca Dragușanu…

- Frans Timmermans si Viorica Dancila au avut "o discutie deschisa si constructiva". "Prim-vicepresedintele (Timmermans) a reiterat ingrijorarile si recomandarile existente ale Comisiei in legatura cu Romania", potrivit purtatorului de cuvant.Cei doi "au convenit sa relanseze dialogul operational…