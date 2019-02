Stiri pe aceeasi tema

- Heather Nauert, nominalizarea presedintelui american pentru functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, si-a retras candidatura citand motive personale, au transmis sambata reprezentantii Departamentului de Stat din SUA, relateaza BBC si Reuters.

- Casa Alba a informat ca poziția președintelui american Donald Trump, privind retragerea trupelor americane din Siria, nu s-a schimbat, in contextul in care consilierul prezidențiale pentru Securitate, John Bolton, a declarat recent ca procesul ar putea dura cateva luni, relateaza Reuters preluata…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca o nominalizeaza pe purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert in functia de ambasadoare a Statelor Unite la ONU, relateaza The Associated Press.Locatarul Casei Albe o prezinta pe Nauert presei drept ”foarte talentata” si ”foarte…

