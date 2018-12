Stiri pe aceeasi tema

- Juventus, liderul din Serie A, pregatește deja campania de transferuri pentru urmatorul sezon. The Sun anunța ca Juventus vrea sa-l transfere pe mijlocașul galez Aaron Ramsey, 27 de ani. Ramsey mai are 6 luni de contract cu Arsenal, iar in vara poate pleca gratis. Englezii scriu ca deja Ramsey a ajuns…

- FCSB a fost aproape de o lovitura pe piata transferurilor. Atacantul Federico Macheda (27 de ani) a fost propus vicecampioanei, dar, din motive necunoscute, mutarea fostului fotbalist al lui Manchester United a picat. Totul a fost prezentat de Renzo Rossi. Reprezentantul este cel care l-a…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a fost nemulțumit de jocul echipei sale, in ciuda victoriei de la Botoșani, 3-1. S-a plans din nou de lipsa de posesie a echipei, l-a pus la zid pe Alexandru Stan și a anunțat o campanie masiva de transferuri in iarna. "Sunt mulțumit de scor, dar nu-mi…

- Dinamo Bucuresti a obtinut o alta victorie importanta in grupa D a Ligii Campionilor, 24-22 cu Riihamaen Cocks, la capatul unui meci jucat intr-o atmosfera absolut fabuloasa. Campioana Romaniei a ajuns, asadar, la 60 de minute de calificarea in faza urmatoare. In ultimul meci,...

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 18 octombrie, in deplasare, intr-un meci contand pentru 16-imile Cupei Romaniei, formatia CSU Pitesti, scor 42-16, dupa ce la pauza a condus cu 17-8. Dupa cum o arata si scorul, baimarenii au controlat jocul de la un capat la altul, impunandu-se fara probleme. Cele…

- Florentino Perez vrea sa readuca Realul in randul favoritelor la castigarea trofeului UCL. Corriere dello Sport anunta ca presedintele madrilenilor este nemultumit de incepetul slab de sezon si vrea sa remedieze problema. In acest sens, este dispus sa renunte la Luka Modrid si...

- Ionel Danciulescu a acceptat oferta patronului FC Farul Constanța, Ciprian Marica, de a ocupa postul de manager sportiv al echipei de la malul marii. Clubul de fotbal FC Farul Constanța a anunțat ca Ionel Danciulescu este începând de joi, 4 octombrie, noul manager sportiv al echipei.…