Stiri pe aceeasi tema

- Sucevenii racordați la sistemul centralizat de termoficare sunt atenționați de catre Thermonet ca in perioada 01-11 octombrie vor fi facute pregatirile necesare pentru furnizarea incalzirii in sezonul rece.Lucrarile vor fi efectuate etapizat, prin umplerea instalațiilor de incalzire din rețeaua ...

- La Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborat vineri la minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna! Potrivit meteorologilor de serviciu de la Centrul Meteo Transilvania Sud Sibiu, vineri dimineața, la Miercurea Ciuc s-au inregistrat minus 0,5 grade. Este prima…

- Temperaturi negative s-au inregistrat in Harghita, la Miercurea Ciuc, pentru prima data de la inceputul toamnei. Mercurul termometrelor in zona considerata a fi „polul frigului” din Romania a coborat vineri pana la -0,5 grade Celsius. Este pentru prima data cand temperatura scade sub zero grade, in…

- Municipalitatea poate sustine financiar doar studiul de fezabilitate Violeta Stoica Despre sistemul de termoficare al municipiului Ploiești exista opinii pro și contra. Este insa o realitate faptul ca acest sistem secundar, care cuprinde conductele care alimenteaza 86 de puncte termice de pe intregul…

- Primaria Muncipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Energetica București, continua cel mai amplu proiect de modernizare a sistemului primar de distribuție a agentului termic, primul de acest fel realizat in ultimii 30 de ani in Capitala. Compania Municipala Energetica a deschis, in data…

- In perioada 18-30 iulie, in intervalul orar 9.00-12.00, la nivelul județului Cluj va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie…

- Un locuitor din Miercurea Ciuc, judetul Harghita, a surprins in imagini, luni seara, o tornada formata la cativa kilometri de oras. In imagini se vede vartejul provocat de vijelie, care s-a apropiat foarte mult de pamant. „Am observat fenomenul din balcon si l-am filmat. Ca distanta, era aproximativ…

- Locuitorii din Alaska au ajuns sa se topeasca de caldura. In Anchorage, cel mai mare oras de acolo, s-a inregistrat un record de temperatura: peste 32 de grade Celsius, in conditiile in care media istorica a perioadei este de 18 grade.