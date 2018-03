Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis, azi, 8 martie avertizari Cod galben de inundatii, valabile pana vineri (9 martie) seara pe rauri din 15 bazine hidrografice. Avertizarea hidrologilor vizeaza și un rau din județul Satu Mare. Este vorba despre cursul inferior al raului Crasna. Atentionarea a fost transmisa catre:…

- Istrate Ștețco a fost eliberat, miercuri, din funcția de secretar de stat in Ministerul Apelor și Padurilor, dupa ce decizia primului ministru Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 7 martie 2018. Locul lui Ștețco a fost luat de Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș.…

- Ministerul Apelor și Padurilor – Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența a trimis la Instituția Prefectului – Județul Arad o adresa prin care a anuntat ca in perioada 05-09 martie 2018, tendința evoluției vremii va fi de incalzire. De asemenea, s-a specificat ca pentru urmatoarea perioada cantitațile…

- Alimentarea cu apa potabila a orașului Pucioasa și comunele Branesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Doicesti, ramane o prioritate stringent pe agenda de lucru a administrației orașului Pucioasa dar și pe agenda de lucru a deputatului PSD, Corneliu Ștefan. Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan…

- Proiectul de lege 52/2018 a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE și UDMR și prevede dreptul de ocupare temporara și de trecere pentru utilitați publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate. Se creeaza astfel, sustin USR-istii, premise pentru distrugerea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației PSD Neamt, sub aspectul savarșirii a doua infracțiuni…

- Comunele Pestisani si Turburea vor infiinta platforme de depozitare a gunoiului de grajd. Proiectele depuse de administratiile locale au fost aprobate la finantare de catre Ministerul Apelor si Padurilor, urmand ca investitiile sa fie rea...

- Garda Forestiera Brașov exercita in domeniul silviculturii și in domeniul cinegetic, pe raza teritoriala a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzatoare celor atribuite autoritații publice centrale care raspunde de silvicultura, in prezent Ministerul Apelor și Padurilor.…

- Un barbat din Galati care a fost mușcat de un caine comunitar intr-o statie de autobuz va fi despagubit de primarie. Judecatorii au decis sa-i acorde 4.300 de euro, dupa ce omul a ramas cu o infirmitate.

- La ora actuala, Ministerul Apelor și Padurilor are doi secretari de stat, unul pentru Paduri - Istrate Stetco, susținut și promovat de PSD Bistrița, și cel de al doilea, pentru Ape - Adriana Petcu, garantata de PSD Buzau....

- Direcția naționala Anticorupție a emis un comunicat sec, prin care opinia publica este anunțata ca Ionel Arsene este cercetat intr-un nou dosar. “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspectul ARSENE…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Pe site-ul Guvernului a aparut prima fotografie oficiala a actualului Guvern Viorica Dancila. Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit, luni, de catre Parlament, cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi „impotriva” si o abtinere. Structura guvernului: Vicepremier, ministrul Dezvoltarii…

- Padurile virgine si cvasi-virgine sunt ca o familie in care strabunicii, bunicii, copiii, nepotii si parintii sunt impreuna, a afirmat, luni, ministrul propus pentru portofoliul la Ministerul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament.…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat propunerea de mandat pentru Denes cu 15 voturi pentru, 5 impotriva…

- Ioan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor, a lucrat ca electrician la CFR pe timpul facultatii, apoi a fost profesor la un centru de plasament si a condus doua societati comerciale inainte de a ajunge in Parlament, in 2012.

- In scandalul Tel Drum-Belina,un rol extrem de important l-a avut Administratia Naționala „Apele Romane” (ANAR), intrucat terenurile de pe respectiva insula se aflau in administrarea acestei entitați, aflata pe atunci sub tutela Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, pastorit de Laszlo Borbely....

- Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman ne informeaza ca pe 19 decembrie 2017 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1006, Ordinul Ministrului Mediului nr. 1447/2017 din 24 noiembrie 2017, privind metodologia de atribuire in administrare și custodie a ariilor naturale protejate. Astfel, se stabilește…

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Silvicultorii se pregatesc pentru campania de impadurire din primavara, in pepinierele Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva fiind scoși la șanț puieții care vor fi plantați in perioada urmatoare. Puieții forestieri sunt pastrați in sol nisipos, care protejeaza radacinile, asigurand peste iarna pastrarea…

- "Am facut o analiza in Centrul National de Comanda, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de functionare, am analizat foarte atent si situatia pentru perioada urmatoare. (...) Este un cod galben in vigoare pana maine seara si am dorit sa ma asigur ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie,…

- PNL sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere Partidul National Liberal (PNL) sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "PNL propune, în cazul în care Tudose nu stie sau nu poate sau nu vrea sa vina…

- Specialiștii de la Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va invața cum se planteaza corect bradul ecologic pe care l-ați cumparat de Craciun. Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea…

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- Restructurarea Guvernului mai are de asteptat pâna la finalul acestei luni. Liderii PSD si-au rezervat ceva timp pentru jocuri de culise pâna când se va decide care este noua formula a Executivului si, mai ales, daca acesta va mai fi condus de Mihai Tudose. Premierul…

- Marian Preda considera ca lupta pentru succesiunea la șefia partidului și pentru candidatura la prezidențiale se va inteți și ca Liviu Dragnea nu va mai rezista "Azi este inceputul sfarșitului lui Dragnea. Fizionomia lui la conferința de presa de azi exprima teama, deruta, neincredere. Se…

- Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor. Doina Pana și-a inaintat saptamana trecuta demisia de la Ministerul Apelor, ...

- Surse din PSD susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Deneș, senator de Bistrița. Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament pe listele USL, din partea PNL, iar dupa ruperea alianței, Deneș…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat o…

- PSD a convocat Comitetul Executiv, o ședința in care se va proceda la restructurarea Guvernului. Surse guvernamentale susțin ca in aceasta restructurare vor disparea șapte ministere și va fi inființa Ministerul Fondurilor Europene, ca instituție de sine statatoare. Citește și: ALERTA - PSD…

- Liviu Dragnea isi doreste o restructurare a Guvernului, asa ca portofoliul lasat liber prin demisia Doinei Pana s-ar putea desfiinta, iar atributiile ar urma sa fie preluate de ministrul Mediului. "Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut,…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva a plantat peste 33 de milioane de puieti forestieri, in 2017, regenerand o suprafata totala de 15.451 de hectare de paduri de stat, in crestere cu 8% fata de programul anual, sumele alocate din fondul de conservare si cel de ameliorare depasind 181,3 milioane…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat ca știa de intenția Doinei Pana de a demisiona și ca aceasta luase decizia înainte de sarbatori. „Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa înainte de sarbatori, când în Parlament erau dezbaterile…

- Astazi, Doina Pana a inaintat premierului Mihai Tudose o scrisoare de demisie de la Ministrul Apelor. Se pare ca bistrițeanca a renunțat la Ministerul Apelor și Padurilor din cauza unor probleme de sanatate.

- Primul care a ieșit la rampa in aceasta saptamana pe problema vaporașelor a fost Titu Bojin, care a anunțat autoritatea pentru navigație a revenit Direcției Apelor Banat, deci problema vaporașelor e ca și rezolvata. Declarațiile directorului ABAB nu au fost primite cu ochi buni de primarul Robu,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: IONESCU (FOSTA MUNTEANU) SPERANTA GEORGETA, la data faptelor director general economic in cadrul Ministerului Mediului și Padurilor, iar in prezent…

- O comunitate indigena din Peru a decis sa boteze cu numele papei Francisc o padure de 1.800 de hectare din Amazonia, in semn de recunoastere a preocuparii manifestate de Suveranul pontif fata de ingrijirea si conservarea mediului impotriva schimbarilor climatice, a informat Ministerului Mediului…