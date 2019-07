Stiri pe aceeasi tema

- Prima participare a Romaniei la președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene s-a incheiat la 1 iulie 2019, dupa ce, cu șase luni in urma, oficialii romani se angajau sa genereze soluții europene, printr-un efort susținut de negociere și conciliere, dar și sa sprijine construcția europeana, de…

- Cu prilejul incheierii Presedintiei romane a Consiliului UE Ambasada Romaniei in Luxemburg, cu sustinerea Institutului Cultural Roman, a organizat, la Filarmonica orasului Luxemburg, concertul extraordinar „Violoncellissimo”, cu ocazia incheierii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.…

- Ambasada Romaniei in Luxemburg sarbatoreste incheierea cu succes a Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene printr-un concert extraordinar Violoncellissimo Vineri, 28 iunie 2019, Ambasada Romaniei in Luxemburg organizeaza, cu prilejul inchiderii Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Sunt impresionat de ce a fost obtinut” in cele sase…

- Klaus Iohannis a apreciat ca președinția romana a Consiliului Uniunii Europene a fost una de succes, președintele afirmand ca ”avem oameni foarte buni la Bruxelles”. Iohannis participa astazi la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European. ”Rezultatele obținute sunt foarte bune, intre timp toata…

- Sergei Stanișev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a declarat, marți, ca este mulțumit de reluarea dialogului cu premierul Viorica Dancila, în calitatea sa de președinte interimar al PSD, dupa ce PES a înghețat relațiile cu social-democrații din România la începutul…

- “Astazi (marti-n.red.) am fost multumit de reluarea dialogului cu Viorica Dancila, in calitatea ei de prim-ministru al Romaniei si noul presedinte interimar al PSD, ca urmare a deciziei PES de a ingheta relatiile cu PSD la inceputul lunii aprilie", a transmis Sergei Stanisev, presedintele Partidului…

- * Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in preambulul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti,…