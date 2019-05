Stiri pe aceeasi tema

- HALEP - KONTA // Simona Halep, 3 WTA, a aflat ora la care va avea loc meciul cu Johanna Konta, din turul II al turneului de la Madrid. Partida va incepe marți, la ora 13:00, și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 1. Partida Halep - Konta e programata prima…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta pe Johanna Konta in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce britanica a invins-o duminica pe americanca Alison Riske cu 6-4, 6-1. Halep si Konta (47 WTA) s-au infruntat…

- Romanian tennis player Sorana Cirstea qualified for the second round of the 7,021,128-dollar-prize WTA tournament in Madrid, on Sunday, after a surprising victory against US Madison Keys, 13th seeded, 3-6, 6-4, 6-1. Cirstea (29 years, WTA's 93rd), the beneficiary of a wildcard, obtained her…

- Simona Halep, 27 de ani, s-a retras din turneul de la Stuttgart, acuzand o ușoara accidentare la șold, dar nu poate sta fara tenis. Deși a spus ca vine acasa sa se relaxeze o saptamana și sa se joace cu nepoțica, numarul 2 WTA a surprins pe toata lumea. Simona Halep a postat azi un scurt video de la…

- Perechile Monica Niculescu/Simona Halep si Kristina Mladenovic/Caroline Garcia se vor infrunta in meciul decisiv de dublu care va stabili finalista FedCup, dintre Romania si Franta, informeaza News.ro.Citește și: Caroline Garcia: 'Am vrut sa castig și am incercat totul' Dupa meciurile…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, duminica, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar Romania conduce cu scorul de 2-1 in intalnirea cu Franta din semifinalele Cupei Federatiei, informeaza...

