- Platforma online de microblogging Tumblr a informat ca aproximativ 84 de conturi au fost folosite de o grupare ascunsa din Rusia care a diseminat informatii false in anul 2016, in perioada alegerilor prezidentiale din Statele Unite, relateaza site-ul cotideanului The Guardian.

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters.Prin aceste…

- Hackeri au atacat computerele orasului Atlanta, capitala statului Georgia, in sudul Statelor Unite, si cer o rascumparare in bitcoin, a anuntat primaria, relateaza AFP.Citește și: Marian Vanghelie, prima reacție, dupa o VICTORIE mare impotriva DNA: profeție NEAGRA pentru procurori Atacul…

- Confirmat fara emotii pentru un nou mandat de presedinte, Vladimir Putin tinteste inasprirea controlului asupra comunicatiilor in format electronic desfasurate pe teritoriul Rusiei. In mod predictibil, planurile nu se potrivesc cu aspiratiile occidentale privind garantarea dreptului la comunicatii private,…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Administratia Trump acuza Rusia de o operatiune voita - in curs - de patrundere in reteaua energetica americana, relateaza The Associated Press. Hackerii au spart sistemele de afaceri si cele administrative. La sfarsitul lunii Iunie, FBI si departamentul de Securitate Interna al SUA…

- Administratia Trump va folosi fondurile existente de la Departamentul pentru Justitie pentru a antrena profesorii si personalul din scoli in vederea folosirii armelor, a anuntat Casa Alba duminica, conform The Guardian, transmite News.ro . Oficiali ai Departamentului pentru Securitate Nationala pune…

- Activitatea Colegiului National de Informatii (CNI) este suspendata, a anuntat miercuri Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV), precizand ca se fac verificari in privinta tuturor absolventilor cursurilor CNI. Totodata, ANIMV a precizat ca a fost instituita o comisie de specialitate…

- In ultima perioada, in spațiul public au aparut mai multe informații conform carora Marcel Ciolacu ar candida pentru funcția de vicepreșdinte PSD pe regiunea sud-est. Insa deputatul buzoian a ținut sa spulbere orice speculație și a anunțat ca nu va candida pentru nicio funcție de conducere in cadrul…

- Serviciul Roman de Informații a executat in anul 2014 de 31 de ori mai multe mandate pe siguranța naționala decat FBI-ul din SUA, potrivit președintelui Coaliției Romanilor din SUA, Chris...

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Hackerii au accesat servere ale guvernului german inclusiv miercuri, a declarat joi o sursa de securitate pentru dpa. Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit…

- Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana…

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters. Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista…

- Persoanele care au informatii cu privire la identitatea persoanei prezentate mai jos, sunt rugate sa apeleze numarul de urgenta 112 pentru a anunta organele de politie. Politistii desfasoara investigatii pentru stabilirea identitatii unui barbat. Cel in cauza a fost depus la data de 21 aprilie 2017…

- Scandalul privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite continua. Au aparut noi dovezi in care arata ca hackerii rusi au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- Serviciile secrete americane au ajuns la concluzia ca hackerii rusi au patruns în sistemele informatice de vot din sapte state americane, înainte de alegerile din SUA din anul 2016, potrivit multor oficiali americani, citati de site-ul postului NBC News.

- Magdalena Șerban, cunoscuta și drept criminala de la metrou, continua sa șocheze anchetatorii dupa ce au ieșit la iveala detalii neașteptate despre faptele comise! Un detaliu ieșit recent la iveala rastoarna cursul anchetei!

- noutati pentru Campania 2018 Incepand cu data de 1 martie 2018, MADR invita fermierii care utilizeaza terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și clima (M.10), in zonele afectate de constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (M.13), dar și fermierii…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, sa prezinte o analiza privind situatia infrastructurii IT din sistemul public, in conditiile in care, in dauna contribuabilului, institutii precum ANAF, continua sa foloseasca pixul…

- Cercetat pentru furt Politistii din Rosia Montana l-au identificat pe un tanar din Rosia Montana ca banuit de comiterea furtului unui ATV. Bunul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 21 februarie a.c., politistii Postului de Politei Rosia Montana l-au identificat pe un tanar de 20…

- Pentru o serie de angajați cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și pentru personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice.

- Vitalie Pirlog a demisionat din functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova, solicitand Parlamentului initierea procedurilor legale in acest sens si motivand ca doreste sa se intoarca in Comisia pentru Controlul Fisierelor Interpol, informeaza Unimedia.info.

- Preocuparile Uniunii Europene cu privire la posibilitatea acordarii accesului unui stat aflat in afara UE la datele criptate de navigație prin satelit, face ca Bruxelles-ul sa excluda Marea Britanie de la aceste informații. Experții militari avertizeaza ca forțele britanice vor avea accesul…

- Rusia nu va oferi Alianței Nord Atlantice niciun fel de informații legate de desfașurarea sistemelor de rachete „Iskander” in regiunea Kaliningrad, a declarat președintele comisiei pentru aparare a Dumei de Stat, Vladimir Șamanov

- Dupa ședința PSD, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a facut primele anunțuri cu privire la cei care raman sau pleaca din Guvern. Pe langa acest aspect, liderul PSD susține ca urmatorul congres al partidului la care se afla la conducere va propune și schimbari in structura acestuia.

- Veti regasi mai jos mai multe modele de subiecte la Limba romana, modele ce vor ajuta la pregatirea temeinica a cunostintelor la aceasta materie. Informatii despre calendarul Simularilor la Evaluarea Nationala gasesti aici. PROGRAMA examen Limba romana EVALUAREA NATIONALA Modele de…

- Cutia neagra a a avionului prabusit, duminica, langa Moscova a fost gasita, anunta Russia Today. Presa rusa afirma ca pilotul ar fi semnalat o defectiune si ar fi solicitat sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Jukovski sau ca unul dintre motoarele aparatului ar fi explodat inaintea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis ultimele informații cu privire la urmatoarele fenomene din cursul zilelor urmatoare. Astfel, zonele din sudul și estul Munteniei sunt vizate de intensificari ale vantului și ninsori.

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_2; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_2; C_3; C_4; S_1; S_2) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010…

- Amnesty International a cerut eliberarea imediata a unui lider catalan pro-independenta aflat in arest din octombrie 2017, aratand ca retinerea acestuia fara a fi pus sub acuzare este excesiva si o actiune disproportionata, scrie The Guardian.Jordi Sanchez, fostul presedinte al Adunarii Nationale…

- Reprezentantii Cartel Alfa au transmis, miercuri, un comunicat de presa in care afirma ca „in incercarea de a justifica cu orice pret niste masuri pe care realitatea le dovedeste ca fiind prost concepute si ale caror consecinte grave sunt din pacate resimtite acum direct de cetateni, ministrul muncii…

- Vine un nou val de scumpiri – Vom plati si cu 20% mai mult fata de acum. Care este cauza si cum anume se va proceda in viitorul foarte apropiat. Informatii care ii privesc pe toti romanii! Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti,…

- Institutia Avocatul Poporului are drept scop apararea drepturilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile administratiei publice si societatile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la solutionarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabila, prin mediere si dialog.

- Pentru evaluare, locuitorii municipiului sunt chemati sa completeze un chestionar pe care il pot gasi la punctele de lucru (Centrul de Informatii pentru Cetateni, cele cinci centre de cartier si Directia Economica si Finante Publice Locale) sau online, accesand linkul http://mairesponsabili.ro/institutii/primaria-municipiului-iasi-6169.…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Casa Alba a cerut miercuri "eliberarea imediata" a manifestantilor iranieni intemnitati in cursul recentei miscari de protest si a tuturor "prizonierilor politici", transmite AFP. "Administratia Trump este profund ingrijorata" de informatiile potrivit carora regimul de la Teheran a inchis "mii de…

- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea “conflictului” intre stat si societate. “Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice.…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Administratia Trump cere Iranului sa ridice blocada informationala impusa populatiei in 2009 si sa le permita cetatenilor republicii islamice accesul la retelele de socializare. In paralel, americanii ii invata pe iranieni cum sa intre pe acceste siteuri si fara acordul regimului de la Teheran.

- Arestati si pusi sub acuzare de autoritatile americane dupa ce s-au infiltrat in sistemele informatice care controlau camerele de supraveghere ale departamentului politiei din Washington. E ceea ce li s-a intamplat romanilor Alexandru Mihai Isvanca (25 ani) si Eveline Cismaru (28 ani). Cei doi sunt…