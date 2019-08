Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 august2019 sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, Cartierul pentru justitie, dintre…

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de milioane de…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se un proiect de hotarare privind aprobarea Programului statistic national anual 2019, precum si un proiect care vizeaza aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2019 pentru Societatea "IOR" SA, aflata sub autoritatea Ministerului…

- Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, valoarea totala a proiectului 'HUB de servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI' este de 56.102 mii lei, iar durata de executie a investitiei este de 18 luni. Finantarea se realizeaza din fonduri alocate prin Programul Operational…

- ''Cartierul pentru Justiție Demersuri realizate in perioada 22 februarie 2017 – 24 aprilie 2019 Conceput a fi un complex urbanistic, proiectul „Cartierul pentru Justiție" propune sa asigure sediile instituțiilor aparținand sistemului judiciar, iar schema funcționala a acestuia va avea…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 5% pe serie bruta si 5,1% pe serie ajustata, s-a datorat, in principal, consumului, potrivit datelor INS. Astfel, potrivit Institutului Naţional de Statistică, volum cheltuielileor pentru consumul final al gospodăriilor…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca Guvernul va modifica joi legea de functionare a Fondului de Dezvoltare si Investitii, astfel incat, atunci cand se solicita finantare, sa nu mai fie necesara depunerea autorizatiei de construire. Ordinul Arhitectilor din Romania a criticat aceasta masura.