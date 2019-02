Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a sesizat mai multe organizatii internationale privind actiunile inadmisibile ale Federatiei Ruse in cazul celor doi piloti moldoveni eliberati recent din prizonierat din Afganistan si transportati la Moscova.

