Guvernul britanic a aprobat acordul privind Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si Theresa May, programata sa aiba loc miercuri, de la ora 17.30, a fost anulata, la solicitarea parții britanice. „Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei…

- Intalnirea oficiala dintre premierul britanic Theresa May si presedintele Klaus Iohannis ce urma sa aiba loc miercuri dupa-amiaza a fost anulata dupa ce sedinta de guvern in care trebuie sa se stabileasca textul referitor la acordul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost prelungita.…

- Administrația Prezidențiala anunța ca intrevederea Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Theresa May, programata pentru data de 14 noiembrie 2018, la solicitarea premierului britanic, nu va mai avea loc din motive obiective,…

- Intalnirea Klaus Iohannis-Theresa May a fost anulata. Guvernul britanic discuta inca textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE, iar premierul britanil Theresa May se afla inca in sedinta. Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, la data de 14 noiembrie a.c., o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va avea o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, temele abordate la intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Theresa May vor viza relatia bilaterala, stadiul negocierilor privind Brexit, prioritatile presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, cooperarea in sfera securitatii…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…