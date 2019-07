Guvernul a imprumutat inca 2 miliarde de euro din piata externa, cu scadenta in 12 si 30 de ani Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase deja si in luna martie 3 miliarde de euro, arata Profit.ro.



In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate. Mai mult de jumatate din suma va fi folosita pentru plata altor datorii scadente, iar restul pentru acoperirea deficitului bugetar.



27 martie - Guvernul a imprumutat 3 miliarde de euro din piata externa. E prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani in euro!



Ce fac Dancila… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…

- Uniunea Europeana a adus pacea pe teritoriul european, iar noi suntem datori sa o mentinem. Romania a luat de la UE peste 50 de miliarde de euro, in timp ce a dat sub 18 miliarde. Datorita UE cetatenii romani pot sa studieze, sa munceasca, si sa se stabileasca in orice tara din Uniune. Cei care nu participa…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9,9% in aprilie (5,6% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 337.394 miliarde de lei (70,85 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri.…

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, consilier de stat al premierului Dancila, a fost pus sub acuzare pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI, potrivit unor surse…

- Piata auto din Europa a inregistrat un nou declin la inmatriculari, insa Dacia traverseaza cea mai buna perioada din istorie. Producatorul de la Mioveni a inmatriculat 53.446 de masini noi in Europa in luna aprilie, conform cifrelor prezentate vineri de catre Asociatia Constructorilor Europeni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cere primului ministru sa acorde "o atentie sporita" prelungirii contractului de concesiune care ar permite consortiului format din companiile Exxon si OMV sa exploateze gazele din Marea Neagra, acesta spunand ca, in lipsa acestui contract, cele doua…

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sambata presedintele Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa la Beijing. "Ne gandim sa acordam cetatenia intr-o maniera simplificata…

- LIBRA INTERNET a obtinut un profit net de 95,8 millioane lei in 2018, cu 61% mai mult fata de anul precedent. Totodata, activele totale au ajuns la 5,46 miliarde lei, reprezentand o crestere de 18%. "Crestem de cativa ani buni mai mult decat media sistemului bancar, avem strategii de nisa…