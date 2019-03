Guvernul a hotarat: 30 aprilie e zi libera in acest an Printre alte aspecte care au fost decise in cursul sedintei de vineri, una care a avut loc, spre deosebire de alte dati, in cursul diminetii, a avut in vedere stabilirea unei punti intre Pasti si ziua de 1 mai. Concret, Executivul a adoptat o hotarare prin care a stabilit ca ziua de 30 aprilie este, […] Guvernul a hotarat: 30 aprilie e zi libera in acest an is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

