Sute de turisti au fost evacuati din hoteluri si de pe plaje pe insula greceasca Samos, unde un incendiu de padure a izbucnit sambata, au anuntat autoritatile elene, relateaza duminica AFP.



Circa 70 de pompieri s-au luptat cu flacarile in estul insulei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca 13 masini de pompieri au fost trimise in zona.



Primarul insulei Christodoulos Sevastakis a declarat ca aproximativ o mie de persoane au fost evacuate din mai multe hoteluri si trimise in orasul Pythagoreio.



"Nu este un incendiu de proportii, insa este aproape de hoteluri",…