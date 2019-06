Grecia - Pompierii se luptă cu un incendiu de vegetaţie la est de Atena Un incendiu de vegetatie a izbucnit la est de Atena determinand evacuarea unui tabere de refugiati din vecinatatea portului Lavrio, a relatat joi postul public de televiziune ERT, potrivit DPA.



O echipa numeroasa de pompieri, cu ajutorul unei aeronave pentru stingerea incendiilor, se luptau sa tina flacarile sub control pe fondul conditiilor de uscaciune severa.



Departamentul pentru protectie civila din Grecia a avertizat in privinta pericolului unor incendii de vegetatie ca urmare a secetei indelungate, temperaturilor caniculare si vantului puternic, resimtit pe aproape… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit la est de Atena determinand evacuarea unui tabere de refugiati din vecinatatea portului Lavrio, a relatat joi postul public de televiziune ERT, potrivit DPA potrivit Agerpres. O echipa numeroasa de pompieri, cu ajutorul unei aeronave pentru stingerea incendiilor,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit joi, 27 iunie 2019, la un incendiu de vegetatie uscata, localizat in localitatea constanteana Sinoe, pe strada Almazului. ...

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=qLm_B0wtkCY Temperaturile in Grecia au…

- Pompierii se luptau cu flacarile cu ajutorul masinilor de stingere a incendiilor, avioanelor si elicopterelor, potrivit televiziunii. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. Temperaturile in Grecia au ajuns…

- Pompierii constanteni actioneaza in aceste momente pe Valea Portului, in spatele benzinariei Rompetrol zona Far , pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.ISU Constanta precizeaza ca la incendiu intervine o autospeciala de stingere din cadrul Detasamentului Port. Arde aproximativ 15 mp de vegetatie…

- Pichetul de Pompieri Nave Operative Crisan a fost solicitat sa intervina in zona localitatii Maliuc pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 5 hectare. Pompierii au fost solicitati in jurul orei 11:20. 4 subofiteri cu 1 ambarcatiune…

- In intervalul 19.04.-21.04.2019, pompierii militari au lichidat 8 incendii de vegetație uscata, in urma carora au ars circa 50 de hectare de vegetație uscata. De asemenea, de la mijlocul lunii martie și pana in prezent in județul Maramureș au ars peste 250 de hectare de vegetație uscata. In ultimele…

- Pompierii din Alba Iulia, Blaj, Sebeș și Campeni intervin joi seara pentru stingerea a patru incendii. Pompierii albaiulieni intervin pe o strada din municipiu la un incendiu de vegetație uscata și cei din Campeni la un incendiu de litera in comuna Poșaga. Mai mult, pompierii din Blaj se lupta cu flacarile…