Pompierii se luptau cu flacarile cu ajutorul masinilor de stingere a incendiilor, avioanelor si elicopterelor, potrivit televiziunii.

Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie.

Temperaturile in Grecia au ajuns la 40 de grade Celsius in weekend si ar urma sa scada doar de marti. Tara este predispusa la incendii de vegetatie in timpul verilor fierbinti.

Brigada de pompieri a raspuns la peste 100 de apeluri in legatura cu incendii in tara in noaptea de vineri spre sambata.

In iulie 2018, peste…