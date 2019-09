Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca membrii partidului care au acceptat funcții in Parlament și in Guvern cu susținerea PSD ”s-au vandut” unui guvern care nu va mai supraviețui multa vreme. Tariceanu a precizat ca a avut o intalnire cu conducerea PNL legata…

- "Acceptul nu a fost pentru ca eu sa obtin postul acesta. Mi-am dat demisia si am plecat de la guvernare pentru un tel, ca ALDE sa aiba un candidat. Acest lucru nu s-a intamplat. De aceea am luat hotararea sa accept. Fac parte dintr-o echipa, am creat un partid care a ajuns in Parlament, a avut rezultate,…

- 'Te-am auzit in dimineata asta (...) cum spuneai ca, atunci cand ai votat pentru iesirea de la guvernare si pentru denuntarea protocolului cu PSD, ai votat pentru ca era pentru a sustine candidatura lui Calin la alegerile prezidentiale. Cu alte cuvinte, sugerai, Gratiela, ca nu stiai ca presedintele…

- Miercuri seara, Biroul Politic Teritorial ALDE Prahova, forul de conducere al organizatiei judetene, s-a intrunit pentru a analiza traiectoria partidului dupa iesirea de la guvernare, in contextul in care liderul judetean, Gratiela Gavrilescu, a fost propusa pentru un nou mandat de ministru al Mediului,…

- ”ALDE nu vrea sa ramana la guvernare”, a declarat, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a explicat ca Delegatia Permanenta a decis iesirea de la guvernare, Teodor Melescanu fiind unul dintre cei care au votat ”pentru” ”Dumneavoastra trebuie…

- Senatorul ALDE Teodor Meleșcanu a declarat, la Digi24, ca ”nimeni nu știe” cum s-a ajuns in situația ca partidul sa susțina candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din acest an. Meleșcanu susține ca a aflat intamplator de acest proiect. Teodor Meleșcanu s-a aratat nemulțumit de faptul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca increderea sa in premierul Viorica Dancila a fost 'grav zdruncinata' pentru ca aceasta a luat o serie de decizii fara consultarea sa, ca partener de guvernare, dar, in schimb, cu consultarea presedintelui. "O serie de intrebari in legatura…

- Minisrii ALDE vor demisiona maine din Guvern, iar Calin Popescu Tariceanu va pleca din fruntea Senatului, ca urmare a deciziei de a rupe coalitia cu PSD. ALDE va inchega o noua alianta politica cu ProRomania, cele doua partide urmand sa-l sustina la prezidentiale pe actorul Mircea Diaconu. PSD nu mai…