- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, pe care Casa Alba o considera drept o lucrare plina de "afirmatii false", va fi adaptata pentru micile ecrane, potrivit Variety. Drepturile asupra cartii lui Michael Wolff - care a scris, printre…

- Cartea lui Michael Wolff despre administratia Donald Trump, „Fire and Fury”, va fi adaptata pentru un serial de televiziune, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Augustin Lazar DA SEMNALUL: 'CCR va da o solutie INTELEAPTA in cazul Legilor Justitiei...' Compania Endeavor Content…

- ''Fire and Fury'', controversata carte semnata de jurnalistul Michael Wolff, plina de dezvaluiri incendiare despre primul an la Casa Alba al presedintelui Donald Trump, va fi adaptata pentru televiziune, potrivit informatiilor aparute miercuri in publicatiile de la Hollywood, informeaza…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- O lucrare consacrata bombardamentelor aliatilor asupra Germaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrisa in 2010, a urcat spectaculos la vanzari pe Amazon. Ea are acelasi titlu ca cea a jurnalistului Michael Wolff, consacrata primelor 12 luni ale lui Donald Trump la Casa Alba", scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- In seria de mesaje - raspuns la cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff - Donald Trump trece in revista momentele importante ale vietii lui profesionale, culminand cu ocuparea functiei de presedinte. Spune ca cele doua principale calitati ale lui „au fost stabilitatea…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Michael Wolff, autorul controversatei carti „Fire and Fury: Inside the Trump White House”, este de parere ca dezvaluirile lui au sanse sa duca la sfarsitul presedintiei lui Donald Trump.Autorul a declarat pentru BBC radio ca la capatul „Fire and Fury: Inside the Trump White House” concluzia…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".

- Autorul a declarat pentru BBC radio ca la capatul „Fire and Fury: Inside the Trump White House” concluzia lui ca Trump nu este potrivit pentru acest post a devenit o conceptie extinsa. „Cred ca unul dintre efectele interesante ale cartii este, pana acum, cel al imparatului fara haine. Povestea…

- Autorul carții ”Foc și Furie: In interiorul Casei Albe a lui Trump”, cea mai controversata carte a inceputului de an, Michael Wolff a spus ca ii ințelege pe oamenii pe care i-a intervievat și care acum sunt șocați de conținutul carții, scrie Business Insider. Reacția lui Wolf vine dupa ce unii oficiali…

- Michael Wolff, autorul cartii care a provocat controverse si care critica primul an al mandatului lui Donald Trump a declarat ca a vorbit cu presedintele in timp ce lucra la carte, contrazicand afirmatia lui Trump care preciza ca nu a vorbit niciodata cu jurnalistul si ca nu i-a autorizat accesul la…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, afirma ca actualul presedinte al Statelor Unite nu are credibilitate si ca subordonatii acestuia il considera "precum un copil".

- „Este plina de minciuni, intrepretari gresite si surse care nu exista", a scris Donald Trump pe Twitter, dupa ce avocatii sai au incercat sa-i blocheze publicarea. Presedintele american spune ca nici nu i-a autorizat vreodata autorului cartii accesul la Casa Alba. - V-a tradat Steve Bannon, domnule…

- Cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ scrisa de jurnalistul Michael Wolff apare cu patru zile inainte de termenul prevazut, in ciuda tentativelor lui Donald Trump de a impiedica difuzarea volumului.

- Cartea „Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” a provocat controverse chiar inainte de lansare. Avocații președintelui au incercat sa opreasca difuzarea volumului, in timp ce liderul american l-a deschis drept „plin de minciuni”, noteaza AFP. Incercarea avocatului președintelui american de a…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Fostul premier britanic Tony Blair a catalogat, joi, drept absurda informatia potrivit careia i-ar fi avertizat pe apropiatii presedintelui american Donald Trump ca este spionat de catre serviciile britanice de informatii, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al lui Tony Blair…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Lucrul de care se temeau aparatorii neutralitatii Internetului s-a intamplat joi, cand FCC a pus capat - in Statele Unite - acestui principiu, scrie DIGI24.ro. Acest principiu fondator al Internetului prevede ca toate continuturile postate online pe retele sa fie tratate in acelasi fel, fara discriminare.…

- Donald Trump ignora covarșitoarea opoziție mondiala și anunța ca este momentul ca Statele Unite sa recunoasca Ierusalim drept capitala a statului Israel. In prezent, 86 de state au ambasade deschise in Tel Aviv, niciun alt stat nu are ambasada in Ierusalim. Intr-o declarație susținuta la Casa Alba,…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Decizia foarte așteptata a președintelui Donald Trump de a reloca ambasada americana in Israel la Ierusalim a fost amanata și nu va fi dezvaluita luni, a anunțat Casa Alba, transmite AFP. "Președintele a fost clar în legatura cu aceasta afacere de la început: nu este…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…

- Avocații lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al președintelui american Donald Trump, au incetat comunicarea cu echipa juridica a liderului de la Casa Alba, a relatat joi cotidianul New York Times, ceea ce sugereaza ca Flynn ar putea coopera cu anchetatorii care investigheaza…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- Un barbat a fost plasat in arest dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anunțat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Președintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii în…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Președintele american Donald Trump a discutat "pe scurt" luni, la Manila, cu omologul sau filipinez Rodrigo Duterte despre situația drepturilor omului in Filipine, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza dpa. Oficialul american a afirmat…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Coperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters.

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…

- Președintele american Donald Trump a dezvaluit în cadrul unei întâlniri oficiale din Japonia ca la momentul învestirii sale la Casa Alba nu știa cu exactitate câte țari sunt în lume.

- Primire nu tocmai calduroasa pentru Donald Trump care a vizitat vineri statul american Hawaii. Mai exact, scrie Independent, cel mai puternic om al planetei a avut parte de un mesaj uronic atunci cand a ajuns in Hawaii. Mai exact, urarea a fost: ”Bine ai venit in Kenya!”. Motivul?- Ei bine, Hawaii este…

- Președintele american Donald Trump a afirmat ca nu este sigur daca secretarul de stat Rex Tillerson va ramane in funcție pana la finalul mandatului sau la Casa Alba și s-a declarat nemulțumit ca unii membrii ai staffului de la Departamentul de Stat nu-i susțin agenda, relateaza Reuters. …

- "Pot confirma ca am fost desemnat ca reprezentant legal al lui Carles Puigdemont, care se afla in prezent in Belgia. Sunt avocatul lui in cazul in care are nevoie de mine. In prezent nu exista dosare specifice pe care le pregatesc. Din ce stiu, el nu se afla in Belgia sa solicite in mod specific…