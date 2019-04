Dupa ce treci prin aventuri trepidante, intr-o lume a luptelor pentru putere, tradari de familie, sau confruntari sangeroase cu temutii White Walkers, viata oricui se poate schimba. Mai ales in lumea magica si medievala a celebrului serial "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) care a ajuns la cel din urma sezon, potrivit ziarului spaniol El Pais. Kit Harington a avut nevoie de terapie, John Bradley si-a gasit dragostea in bratele unei ziariste care l-a intervievat, Emilia Clark a suferit doua anevrisme cerebrale in timpul filmarilor, iar perfida Cersei Lannister (Lena Headey) isi creste copiii…