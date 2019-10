Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 octombrie a. c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca bancomatul unei agenții bancare, din comuna Polovragi, a fost distrus, fiind sustrasa o suma de bani, prejudiciul creat fiind in curs de estimare. Avand in vedere aceste…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unei tinere de 21 de ani, din orasul Ticleni, decedata in urma unei operatii de cezariana care i-a fost efectuata la Spitalul din Targu Carbunesti, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasum scrie…

- O tanara, de 19 ani, din comuna Polovragi, a cerut ieri ajutor poliției din Gorj, dupa ce ar fi fost batuta de concubin. In timp ce se afla pe drumul satesc din catunul Rudarie, femeia a avut un conflict spontan cu concubinul sau, de 26 de ani, din comuna Polovragi. Acesta ar fi exercitat acte […]

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui profesor de la o scoala din municipiul Botosani, dupa ce acesta ar fi agresat mai multi elevi in timpul orelor de curs, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, alte cinci persoane au fost duse la audieri. 'Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, ca urmare a evenimentului produs pe raza comunei Bengesti Ciocadia, pe un teren forestier, au continuat cercetarile…

- La data de 25 septembrie 2019, polițiștii din Abrud l-au identificat pe un tanar de 27 de ani, din Baia de Arieș, județul Alba, ca persoana banuita de savarșirea a 6 furturi, fapte reclamate poliție in perioada 5 august – 22 septembrie 2019, de catre cetațeni din comuna Bistra. Se pare ca, in 4 nopți…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, actiunea face parte dintr-o serie de verificari la toate microbuzele scolare din judetul Vaslui."In contextul debutului noului an scolar, politistii rutieri desfasoara o activitate de…

- Cinci barbați au ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, dupa ce s-au luat la bataie intr-un targ de animare din comuna Dragotești. Totul a pornit de la o neințelegere cu privire la vanzarea de cabaline, insa conflictul s-a stins dupa intervenția oamenilor legii. Polițiștii din cadrul…