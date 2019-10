Google va lansa o platformă de jocuri video în streaming, Stadia, pe 19 noiembrie Google a anuntat marti ca viitoarea sa platforma de jocuri video in streaming, Stadia, va fi lansata oficial pe 19 noiembrie, informeaza AFP.



Debutand pe piata jocurilor video online, compania americana doreste sa devina un concurent de seama pentru "gigantii" din domeniul consolelor de joc, precum Sony si Microsoft, permitand utilizatorilor sa aprecieze experienta jocurilor, difuzate la calitate optimala si pe orice fel de tip de suport - computer, smart-TV, smartphone.



"Veti avea posibilitatea de a juca oriunde, pe TV-ul vostru, pe PC-ul vostru si chiar pe smartphone-ul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

