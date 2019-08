Stiri pe aceeasi tema

- Compania Google a anunțat ca a dezactivat 210 canale YouTube care acționau intr-o maniera coordonata in incercarea de a raspandi informații false despre protestele pro-democrație de la Hong Kong, relateaza postul BBC News, potrivit Mediafax."Ca parte a eforturilor noastre continue de a combate…

- China a pus in aplicare tehnicile ”de manual” brevetate de Rusia pentru a dezinforma. Facebook și Twitter au anunțat ca au eliminat pagini și conturi care ii catalogau pe protestatarii din Hong Kong ca fiind ”gandaci” sau teroriști precum cei de la ISIS.

- Autoritatile din China s-au folosit de retele sociale precum Twitter si Facebook pentru a induce sentimente anti-occidentale si nationaliste ca parte a unui razboi informational in legatura cu protestele din Hong Kong, informeaza New York Times.

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP preluata de Agerpres. Twitter a suspendat…

- Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.Ciocniri violente au avut loc marti seara intre…

- Mai multe imagini postate zilele acestea pe rețelele de socializare arata un numar impresionant de vehicule militare chineze indreptandu-se spre orașul Shenzhen, situat la granița cu Hong Kong. Vehicule militare chineze adunate in Shenzhen reprezinta un semnal de avertizare din partea Chinei dupa cele…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat. Poliția a arestat in ultimele doua zile, 11 persoane, facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii. Proiectul noii legi, a carui dezbatere in a doua lectura…