Stiri pe aceeasi tema

- “Astazi dimineața (miercuri -n.r.) ne-au fost aratate niște imagini in care un subofițer lovește un elev. Luni, la liceul “Tiu Dumitrescu” din orașul Mihailești a avut loc evenimentul. Jandarmeria asigura masurile de ordine și liniște publica la bacalaureat și a spus ca le-a atras…

- "Astazi dimineața (miercuri -n.r.) ne-au fost aratate niște imagini in care un subofițer lovește un elev. Luni, la liceul "Tiu Dumitrescu" din orașul Mihailești a avut loc evenimentul. Jandarmeria asigura masurile de ordine și liniște publica la bacalaureat și a spus ca le-a atras atenția unor elevi…

- Un jandarm a lovit, luni, un elev intr-un liceu din județul Giurgiu, unde avea loc examenul de bacalaureat, agentul depunandu-și demisia miercuri dimineața. Jandarmeria Romana a anunțat ca a dispus un control in acest caz, scrie Mediafax."Astazi dimineața (miercuri -n.r.) ne-au fost aratate…

- Un jandarm a lovit, luni, un elev intr-un liceu din judetul Giurgiu, unde avea loc examenul de bacalaureat! Agentul si-a depus demisia miercuri dimineata. Jandarmeria Romana a anuntat ca a dispus un control in acest caz, a notat mediafax. „Astazi dimineata (miercuri -n.r.) ne-au fost aratate niste imagini…

- Jandarmul lovit la meciul Universitatii Cluj se afla in stare grava la Clininca Neurochirurgie, fiind sub observatie pe Sectia de Terapie Intensiva, informeaza Antena3.roldquo;Pacient in varsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde isi indeplinea functia de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism…

- Informari/ Avertizari hidro-meteorologice: INHGA a emis: – o atentionare hidrologica COD GALBEN pentru perioada 04.06.2019, ora 14:00 – 06.06.2019, ora 16:00, fenomenele vizate constand in: cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pe raurile din bazinul hidrografic…

- Bogdan Pirlog a precizat ca si-a depus candidatura pentru sefia Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ). Procurorul a demarat dosarul impotriva jandarmilor pentru violentele de la protestul din 10 august din Piata Victoriei. Procurorii Adina Florea si Sorin Iasinovschi intrunesc…

- Juha Sipila, prim-ministrul interimar al Finlandei, si-a prezentat marti demisia din functia de presedinte al partidului Centrul, invocand slabele rezultate obtinute de formatiune in alegerile generale, informeaza DPA potrivit Agerpres. "Rezultatele alegerilor nu ma lasa cu nicio optiune",…