Giurgiu: Două drumuri judeţene închise circulaţiei şi circa trei mii de hectare de teren inundate DJ 412 C, intre localitatile Goleasca si Uiesti, si DJ 503 A, intre Rasuceni si Rasucenii de Sus, raman inchise circulatiei rutiere ca urmare a revarsarii apelor raurilor Neajlov si Calnistea, judetul Giurgiu fiind sub cod portocaliu pana duminica la ora 12,00, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii podul provizoriu dintre localitatile Goleasca si Uiesti a fost afectat si DJ 412 C este inchis circulatiei, ruta ocolitoare fiind pe DJ 601 Marsa - Roata de Jos - Crevedia, iar DJ 503 A - intre Rasuceni si Rasucenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- "Din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii podul provizoriu dintre localitatile Goleasca si Uiesti a fost afectat si DJ 412 C este inchis circulatiei, ruta ocolitoare fiind pe DJ 601 Marsa - Roata de Jos - Crevedia, iar DJ 503 A - intre Rasuceni si Rasucenii de Sus este inchis circulatiei…

- Unitatile administrativ-teritoriale Crevedia Mare, Bucsani si Rasuceni din judetul Giurgiu sunt afectate de cresterile debitelor raurilor, respectiv topirea zapezii, iar trei drumuri din judet raman inchise circulatiei, a informat sambata de CJSU Giurgiu. "DJ 412 C, intre localitatile…

- Potrivit unui comunicat de presa emis sambata de CJSU Giurgiu, din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii podul provizoriu dintre localitatile Goleasca si Uiesti a fost afectat, iar drumul judetean 412 C este inchis temporar circulatiei, cu alternativa de ruta ocolitoare pe DJ 601…

- Doua drumuri judetene si un drum comunal sunt inchise temporar circulatiei ca urmare a revarsarii raurilor care strabat judetul Giurgiu si din topirea zapezii, judetul fiind pana in data de 11 martie la ora 12,00 sub avertizare hidrologica de cod portocaliu privind cresteri de debite pe raurile Neajlov…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Restrictiile de circulatie au fost ridicate, vineri, incepand cu ora 17,00, pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. ''Recomandam…

- Doua drumuri judetene - DJ 412 C si DJ 503 A, precum si drumul comunal DC 191 Anghelesti - Vadu Lat sunt inchise temporar circulatiei ca urmare a revarsarii apelor unor rauri si topirii zapezii, a informat, vineri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu. Potrivit…

- DSU, aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca a fost emisa o atentionare de cod galben de inundatii pentru 11 judete ale tarii, printre care si Teleorman, de vineri, 9 martie, ora 13.00, pana luni, 12 martie, ora 16.00. Pentru doua rauri ce traverseaza judetele Teleorman…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00, interval in care vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea). Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana vineri seara pe rauri din 15 bazine hidrografice.Potrivit hidrologilor, pana vineri, la ora 12:00, va fi in vigoare avertizarea Cod portocaliu…

- Judetele Teleorman si Giurgiu sunt afectate de inundatii Foto: Arhiva. Potrivit autoritatilor, 19 localitati din sase judete: Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Vâlcea au fost afectate de inundatii dupa topirea cantitatilor mari de zapada cazute saptamâna trecuta, în urma…

- Zapada cazuta la sfarsitul lui februarie continua sa ne dea batai de cap. De data aceasta, este vorba despre inundatii. Marti, hidrologii emiteau un prim cod – galben – vizand raul Neajlov, unde se anuntau cresteri ale debitului si posibile depasiri ale cotelor de atentie. Vremea a continuat sa se incalzeasca,…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Potrivit inspectorului școlar general al județului, Dumitru Tudosoiu, toate unitațile din invațamantul preuniversitar din Argeș vor fi inchise și vineri, 2 martie. Aceasta hotarare a fost luata in urma cu puțin timp intr-o noua ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU).

- Drumurile nationale 41, 5 A si 5 B raman inchise circulatiei rutiere, iar pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu se circula cu restrictie de tonaj pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone. "DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu, DN 5B Ghimpati-Giurgiu sunt…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Autoritatile au decis miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), sa mentina decizia de suspendare a cursurilor in toate unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar din judetul Constanta, pana la sfarsitul acestei saptamani, informeaza…

- Dupa aproape sase ore, DN 2, tronsonul de drum intre Buzau si Urziceni, a fost redeschis circulatiei, iar defectiunea electrica din zona Cernatesti a fost remediata, a anuntat Biroul de informare al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei citate, in judetul Buzau, doua…

- Cursurile din invatamantul preuniversitar in judetul Ialomita se suspenda in perioada 1-2 martie, au anuntat miercuri reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata in sedinta de miercuri a CJSU, condusa de prefectul Gigi…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite caracterizate prin intensificari susținute ale vantului, cu rafale de 55…70 km/h, perioade de timp cu ninsoare puternic viscolita, determinand scaderea vizibilitații sub 50 m, in urma monitorizarii situației operative, nu s-au inregistrat evenimente potențial…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din aceasta dimineata judetul Giurgiu…

- Doua drumuri judetene din Giurgiu au fost inchise circulatiei din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe un drum national care strabate judetul se circula marti seara pe un singur sens. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu, pe DN 5 A intre localitatile…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitatii abundente, conditii dificile de trafic in interiorul localitatilor si intre localitatile din judetul Arges, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a hotarat suspendarea cursurilor incepand de marti dupa-amiaza,…

- Prefectul de Dolj este așteptat sa semneze propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judet, in ziua de miercuri, 28 fevruarie. Propunerea a fost facuta avand in vedere atentionarea meteorologica ...

- Avand in vedere evoluția fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul județului Calarași, Inspectoratul Școlar Județean Calarași a solicitat convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in data de 27.02.2018, ora 8.30 in vederea suspendarii cursurilor in unitațile de invațamant din…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Ca urmare a avertizarilor meteorologice care vizeaza județul Buzau, autoritațile locale au hotarat ca maine, marți, 27 februarie, toate instituțiile de invațamant din județ sa ramana inchise. ”In urma sedinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau s-a luat decizia suspendarii…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Codul portocaliu de vreme rea, care a afectat mai multe județe din țara, a determinat inchiderea școlilor. Luni, autoritațile din Braila au decis inchiderea școlilor din județ marți și miercuri, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- UPDATE: Comitetul pentru Situații de Urgența a decis inchiderea școlilor in județul Dolj in perioada 26-27 februarie, din cauza codului portocali de ninsori și ger anunțat de ANM. Inspectorul școlar general al IȘJ Dolj, Monica Suna, a propus ca școlile ...

- Școli inchise in Constanța, Dolj și Giurgiu din cauza ninsorii și gerului. Autoritațile locale au decis suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant, dupa ce meteorologii au emis coduri portocalii de ninsori abundente, ger și viscol. Inspectoratul Școlar Dolj a dispus ca toate școlile și…

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- Avand in vedere atentionarile meteorologice cod galben din perioada 25.02, ora 03,00 ndash; 01.03, ora 10,00,fenomenul vizat fiind val de frig si cod portocaliu din perioada 26.02, ora 10,00 ndash; 27.02, ora 14,00fenomene vizate fiind intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic…

- Avertizarea meteorologica de tip cod portocaliu de frig, lansata de Administratia Nationala de Meteorologie, a determinat astazi convocarea, de catre prefectul Dan Slincu, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferința cu prefecții din județele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca și Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca și prefectul Carmen Ichim și membrii Comitetului Județean pentru Situații…

- Peste 16.000 de abonați din 31 de localitați din județ nu au energie electrica din cauza condițiilor meterologice nefavorabile, au anunțat, joi dimineața, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bacau. Potrivit informarii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…