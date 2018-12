Gigi Becali, un nou scandal cu fiscul Gigi Becali deschide fiscului un nou proces. Milionarul contesta un act emis de ANAF care l-a pus in 2009 pe lista romanilor care nu au platit TVA la anumite tranzacții imobiliare. Pentru 13 dintre acestea, latifundiarul din Pipera a fost obligat sa achite retroactiv taxa cu valoare adaugata. Decizia a fost una controversata la acel moment, cu atat mai mult cu cat in perioada 2004-2008, cei care faceau astfel de tranzacții erau scutiți de TVA prin lege. El a dovedit acest fapt și a dat din nou in judecata ANAF-ul in urma cu o luna. Deși in primul proces a avut caștig de cauza,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

