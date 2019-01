Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre banii cu care a venit de acasa in momentul in care a preluat clubul ros-albastru, dar si despre situatia actuala a formatiei: "echipa costa, hai sa nu zicem 200, dar 150 de milioane de euro e clar".

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre dosarul „Valiza”, in care a fost implicat. Dupa ce a precizat ca echipa sa a fost ajutata de fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, el a revenit cu alte detalii la postul de televiziune B1TV.„Eu am spus și ce am spus am spus. Cine vrea…

- Gigi Becali a preluat actiunile de la mai multi membri ai familiei sale. "16 ani au trecut ca vantul. Acum o iau de la inceput, deja ieri am preluat toate actiunile, si de la cumnat si de la sora si de la nepoti. De trei zile am facut asta. Daca cumva este sa raspunda cineva, trebuie sa raspund…

- Finantatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca va transfera 4-5 jucatori pe care noul antrenor Mihai Teja ii doreste, printre acestia numarandu-se Antoni Ivanov (23 de ani, mijlocas) si Iulian Cristea (24 de ani, fundas) de la Gaz Metan Medias si…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a afirmat ca a contribuit cu doua milioane de euro la ridicarea Catedralei Mantuirii Neamului, pe care o considera cea mai mare realizare a Romaniei din ultima suta de...

- Tribunalul Provincial din Madrid l-a condamnat la trei ani de inchisoare si la plata unei amenzi de 1,2 milioane de euro pe Lorenzo Sanz, fost presedinte al clubului Real Madrid, pentru ca a ascuns “intentionat” aproape sase milioane de euro, din declaratiile sale de venit din 2008 si 2009 lipsind…

- Finantatorul FCSB-ului, Gigi Becali, isi apara jucatorii dupa meciul cu Astra de pe Arena Nationala, scor 1-0. Acesta l-a ”intepat” pe antrenorul oaspetilor, Gheorghe Multescu, si lasa de inteles ca elevii sai au avut o prestatie modesta.

- Cea care l-ar fi convins pe Becali sa-l puna pe Pompiliu Stoica la echipa ar fi fost Anamaria Prodan, ceea ce nu i-a convenit lui Geambazi, care a motivat ca se retrage din acționariat din cauza unui conflict de interese, pentru ca ar urma sa devina acționar majoritar la FCSB Academy. Acesta ar urma…