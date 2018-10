Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a analizat victoria reușita de echipa sa pe teren propriu cu FC Voluntari, 2-1. A fost primul succes al roș-albaștrilor dupa doua infrangeri consecutive in campionat. "Trebuia sa caștigam neaparat dupa cele doua infrangeri, pentru a trece din nou pe primul loc. Am…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, cu un ochi plange, iar cu celalalt plange dupa victoria echipei sale in etapa cu numarul 13 a Ligii I Betano in fata celor de la Voluntari. Ros-albastrii s-au impus cu 2-1, dar lotul lui Dica s-a slabit din nou. Planic s-a accidentat la finalul...

- Gigi Becali decide tot ce misca la FCSB. Patronul ia toate deciziile, in timp ce Nicolae Dica ii indeplineste ordinele, dupa cum a declarat chiar antrenorul. Intr-o interventie la ProSport Live, Claudiu Vaiscovici a oferit o informatie surprinzatoare. A afirmat ca Becali nu este...

- Ciprian Marica, fost atacant la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa roș-albastra și despre antrenorul Nicolae Dica și relația acestuia cu patronul Gigi Becali. "Nu demult il criticam pe Nicolae Dica si deciziile dansului. Astazi a venit vremea sa imi cer scuze pentru ca inteleg ca deciziile…

- Nicolae Dica (38 de ani) are probleme din ce in ce mai mari, dupa ce FCSB a pierdut ultimul meci disputat in Liga I, 0-1, la Voluntari, cu Concordia Chiajna. Fanii i-au cerut demia antrenorului, iar patronul Gigi Becali l-a bagat in sedinta.

- Jucatorul Bogdan Planic (26 de ani) a gresit la golul victoriei Chiajnei (1-0 cu FCSB, la Voluntari), marcat de Paul Batin, dar Gigi Becali l-a certat pe fundasul sarb, informeaza Mediafax. Becali spune ca Planic e suparat pentru ca oameni din staff-ul nationalei Serbiei au venit sa-l urmareasca…

- Ion Craciunescu (67 de ani) a avut o parere dura, luni seara, cand a vorbit despre situatia de la FCSB. L-a numit pe Gigi Becali un "antrenor care nu se pricepe la fotbal", apoi a descris rolul decorativ pe care l-ar avea, de fapt, Nicolae Dica (38 de ani).

- Gigi Becali asculta tot mai puțin de sfaturile primite de la MM Stoica sau Nicolae Dica, insa are un om de incredere la care puțini s-ar fi așteptat. Ziare.com anunța ca finanțatorul roș-albaștrilor se consulta in multe cazuri cu Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, care este manager general…