Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Bolojan a postat o imagine prin care ureaza Sarbatori Fericite oradenilor. Totodata, o urare asemanatoare a fost postata și pe pagina Primariei Oradea. Viceprimarul Florin Birta a ales o imagine din cadrul Targului de Craciun din Oradea. Președintele…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Cel mai așteptat moment al sarbatorilor de iarna este acela in care colindatorii iți trec pragul casei și iți ureaza toate cele bune pentru noul an. Fie ca sunt adulți sau copii, colindatorii, costumați in haine de sarbatoare, aduc bucurii in fiecare casa prin cantecele tradiționale, specifice sarbatorilor…

- Programul de sarbatori al autobuzelor Trans Bus S.A, pentru transportul comun al buzoienilor este urmatorul: in data de 25 Decembrie 2017 va fi zi libera, transportatorul nu va desfasura nicio activitate. pentru data de 26 Decembrie 2017 operatorul va aplica programul de transport stabilit pentru zilele…

- Targul de Craciun din centrul Capitalei este destinatia preferata de sarbatori, atat pentru moldoveni cat si pentru turisti. De aceea, comerciantii isi ademenesc oaspetii cu mancaruri traditionale preparate ca la mama acasa.

- Preparatele din carne de porc de pe masa de Craciun fac parte din traditia culinara a poporului roman. Chiar daca retetele traditionale difera de la o regiune la alta, de pe masa de Craciun a romanilor sunt nelipsite preparate precum: caltabosii, toba sau piftia (racitura).

- "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii si Justitiei Sociale nu a elaborat vreo hotarâre de guvern in acest sens si nici nu intentioneaza sa o faca", a scris, marti, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Lia Olguta Vasilescu a…

- Un concert extraordinar de colinde s-a desfasurat duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18,30, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Evenimentul a cuprins un program bogat cu colinde traditionale, in interpretarea a zeci de artisti, intr-un aranjament muzical special gandit de profesorul…

- TEST. Merita sa petreci Sarbatorile de iarna cu el? Raspunde la cele 9 intrebari și vei afla care este cea mai buna varianta. 1. De cat timp il cunoști? a. De cateva saptamani, dar se poarta foarte frumos cu mine! 3p b. Suntem colegi. 1p c. Ne știm din liceu, dar am fost mai mult amici pana recent……

- Pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara vor urca Petrica Moise, Aura Twarowska din Viena, Narcisa Brumar, Dan Pataca. Aceștia vor fi susținuți de Diana Zaharie, Alin Stanis, Marius Zaharia, Gelu Dobrea, Cosmin Horvath Gavrila, Radu Mihai Ghebaure, sub bagheta și coordonarea muzicala a Mihaelei…

- Cea de-a IX-a editie a evenimentului “Craciun in Maramures” se va desfasura in data de 23 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare. Grupuri de colindatori din intreg judetul, dar si din alte locatii ale tarii vor aduce vestea nasterii lui Iisus Hristos, in timp ce la casele…

- Dacian Cioloș a raspuns Ambasadei Suediei din București, dupa ce un fes purtat de fostul premir a fost promovat pe pagina oficiala de Facebook a ambasadei. Caciula este fabricata de o firma suedeza, inca din 1964, și costa 43 de euro.

- RETETE DE CRACIUN 2017. An de an, meniul de Craciun primește îmbunatațiri. În funcție de buget, de gusturile celor invitați la masa, de capacitațile în arta culinara ale fiecarei gospodine în parte.

- Aflat intr-un turneu de promovare a volumului sau „600.000 – Fenomenul #Rezist. Povestea celei mai ample rezistențe civice din istoria Romaniei“, autorul a ajuns duminica in județ, dupa lansarea de la Reșița el intalnindu-se cu publicul din municipiul de pe Timiș și Sebeș. Evenimentul a avut…

- La nici 24 de ore de cand a scris pe Facebook ca iși cauta familia, Estera a reușit sa afle numeroase informații despre ei și cu unii chiar sa se auda telefonic. ” Am vorbit aproape o ora. A plans. Era emoționata!”

- Si nu oriunde, ci la Serviciul de Actiuni Speciale Brasov, scrie ziarul Libertatea. Pana in prezent, politistul nu si-a anuntat noua functie pe pagina de socializare Facebook, locul unde a devenit celebru, desi si-a schimbat locul de munca din 1 octombrie. El a fost vazut, insa, purtand uniforma cu…

- „Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre”, a spus Rovana Plumb. Intrebata daca risca Tudose soarta lui Grindeanu din cauza acestor iesiri…

- Scriem si primim zilnic zeci sau chiar mai multe mesaje de tip SMS. Dar primul asemenea mesaj a fost trimis exact cu un sfert de secol in urma. Se intampla in Marea Britanie. "Merry Christmas" (Craciun fericit). Aceste cuvinte simple in limba engleza sunt acum parte din istoria unui fenomen…

- Imaginile difuzate pe retelele sociale arata cum o persoana in varsta se opreste in Piata Victoriei, pe trotuarul din fata Guvernului, si schimba cateva cuvinte cu jandarmii. Protestatarul care filma cu telefonul mobil il intreaba pe batran ce parere are despre ce se intampla in Piata Victoriei,…

- Imaginile aparute pe Internet de la protestul de sâmbata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au împiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze târgul de Craciun, arata ce a facut de fapt batrânul de 71 de ani despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat…

- In minivacanta de 1 Decembrie, peste 8.200 de politisti au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in toata tara, in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale si autostrazi. Infractiunile comise…

- Dan Teodorescu a postat mesajul in contextul in care primarul Capitalei a generat un scandal o data cu intentia de a organiza un Targ de Craciun in Piața Victoriei. Intre timp, Gabriela Firea a anuntat mutarea acestui targ in alta parte a Capitalei. Citeste si Cearta intre Gabriela Firea si…

- În urma scandalului din Piața Victoriei, fostul premier Dacian Cioloș a comentat pe Facebook situația. El susține ca Primaria Capitalei nu a acționat cu înțelepciune privind amplasarea târgului de Craciun în Piața Victoriei.

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, poate rasufla ușurata dupa ce un alt pom de Craciun a fost instalat deja in Piața Marii Adunari Naționale. „Noul brad a ajuns in PMAN! A fost pazit mai ceva ca președintele SUA”, a glumit Silvia Radu, intr-o postare pe facebook. „Trebuia sa-mi primesc botezul…

- Bradul „inalt de 30 de metri”, adus din Ucraina, a ajuns aseara la Chișinau și chiar a fost instalat peste noapte in Piața Marii Adunari Naționale. Deși ni se promitea un Pom de Craciun așa cum nu a mai vazut Chișinaul, acesta arata oribil, fara crengi și a ajuns ținta glumelor pe Facebook. In timp…

- Bradul „inalt de 30 de metri”, adus din Ucraina, a ajuns aseara la Chișinau și chiar a fost instalat peste noapte in Piața Marii Adunari Naționale. Deși ni se promitea un Pom de Craciun așa cum nu a mai vazut Chișinaul, acesta arata oribil, fara crengi și a ajuns ținta glumelor pe Facebook. In timp…

- Ovidiu Lipan Tandarica a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca nu va canta in Piața Victoriei, și asta pentru ca este un loc tradițional pentru proteste, nu pentru “muzicii, culturii sau diversiunii. “ Ovidiu Lipan Țandarica a anunțat, pe conturile sale de socializare, ca nu va canta la Targul de sarbatori…

- Nevoia de a supraviețui, dar și de a manca sanatos i-a facut pe fermierii și producatorii dobrogeni sa ia calea on-line-ului pentru a vinde alimente naturale, avand in vedere ca supermarketurile nu sunt interesate sa lucreze cu aceste produse in cantitați mici. Așa se face ca fermierii din sud-estul…

- Comunitatea „Coruptia Ucide” a postat pe Facebook o notificare trasmisa Primariei Bucuresti pe 24 noiembrie, potrivit careia a anuntat ca vrea sa faca adunari publice in Piata Victoriei pana pe 3 decembrie. Mesajul transmis primarului Capitalei, Gabrielei Firea: „Prin prezenta va anuntam ca va trebui…

- Scandalul a plecat de la o intrare dura, noteaza sursa amintita, care precizeaza ca Andone si Arribas au fost despartiti de catre ceilalti coechipieri. In urma disputei, antrenorul Cristobal Parralo a decis sa suspende antrenamentul. Sesiunea de pregatire era premergatoare meciului cu Las Palmas,…

- "Legat de 1 decembrie, dupa ce vom traversa perioada ploilor, vremea va cunoaste o ameliorare, dar in cursul noptii de 30 -1 decembrie exista posibilitatea aparitiei ploilor. Temeratura de 1 decembrie va fi de 11 grade in Bucucresti si va fi probabil ca in cursul festivitatii cei care vor fi acolo…

- Mai multe imagini cu noile decorațiuni de Craciun montate de angajații Primariei Filiași, județul Dolj, au devenit virale pe internet, acestea semanand cu o pereche de chiloți. Primarul localitații, Gheorghe Ilie, susține ca instalațiile luminoase agațate pe stalpii de iluminat vor fi date jos și asamblate…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, s-a pozat cu președintele Turciei, Recep Erdogan, la meciul Beșiktaș – FC Porto din Champions League. ”La invitatia Federatiei de Fotbal din Turcia, am urmarit aseara Besiktas – FC Porto din tribunele Vodafone Park Istanbul. Alaturi de presedintele Turciei, Recep Erdogan,…

- Sișu și Puya, membrii trupei La Familia, susțin prin mesaj intitulat ”Manifest La Familia” familia tradiționala și biserica. ”Credem în Dumnezeu, credem în NEAM, mândrie naționala și patrie. Credem în FAMILIA compusa doar din…

- Retailerul Flanco a inceput deja Black Friday 2017, perioada promotionala ce se va desfasura pana pe 19 noiembrie. Flanco a anuntat discounturi de pana la 80% atat in online, cat si in magazinele fizice. Am selectat pentru tine trei aspiratoare la reducere aflate in oferta Flanco. 0 0 0…

- Primarul suspendat al Capitalei, liberalul Dorin Chirtoaca, a reacționat printr-o postare lunga pe Facebook la decizia autoritaților de a muta targul de Craciun in acest an din Piața Marii Adunari naționale pe strada 31 August 1989

- Ianis Hagi, fiul celui unuia dintre cei mai buni fotbalisti români din toate timpurile, a împlinit astazi 19 ani, ocazie cu care "Baciul" Gica Popescu i-a urat "la multi ani", printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Ianis Hagi, fiul celui unuia dintre cei mai buni fotbalisti romani din toate timpurile, a implinit astazi 19 ani, ocazie cu care "Baciul" Gica Popescu i-a urat "la multi ani", printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

- Gica Popescu, atac la seful FRF: „Nu urmareste binele fotbalului, ci propriul interes!”. Gica Popescu a implinit, luni, 50 de nai. Moment pentru fostul capitan al Barcelonei sa vorbesca despre soarta fotbalului romanesc. Gica Popescu l-a pus inca o data la zid pe cel care conduce fotbalul nostru, presedintele…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca un aparat de gatit al unei societati comerciale din centrul comercial Alba Mall s-a supraincalzit iar apoi a luat foc, degajand cantitati mari de fum. ”Detasamentul Alba…