- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei.Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a lansat acuzații dure la adresa premierului Mihai Tudose. Mai exact, in mesajul postat pe pagina sa de facebook senatorul il compara pe Tudose cu Basescu. „Tudose, ca Basescu: cu cat țipa mai tare cu atat sa fim atenți ce face pe la spate!”. In plus, in postarea sa, Daniel…

- Vicepreședintele PSD, Rovana Plumb, a reacționat vineri in criza politica din Guvern, generata de refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu, și s-a poziționat de partea ministrului de interne. “In ceea ce privește modul in care a reacționat ministrul Carmen Dan,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o „reasezare" a Guvernului.„In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea…

- Mihai Fifor, presedintele Consiliului National al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prim-ministrul Mihai Tudose are dreptul sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului…

- Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala, ar avea loc.

- Cu o cariera de 20 de ani, in politica, Mihai Tudose era un cvasi necunoscut pentru publicul larg, pana in momentul in care Liviu Dragnea a anunțat ca el va fi noul premier. Tudose s-a remarcat, in ultimele luni, prin iesirile extrem de dure la adresa BNR, iar despre acesta s-a spus ca ar fi vrut…

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- 43 de organizatii civice active in protestele de strada care au urmat emiterii OUG13 si, ulterior, propunerilor de modificare a Legilor Justitiei si Codurilor Penale ii cer premierului Mihai Tudose sa se intalneasca.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD, potrivit Agerpres.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta "parerea dansului vizavi de Guvern" adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern.…

- Liderul liberal, Ludovic Orban, i-a adresat, marți, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care l-a „somat” sa ii convinga pe parlamentarii majoritații PSD-ALD sa nu voteze in Legislativ inițiativele care modifica legile Justiției.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a declarat, luni, ca protocolul incheiat de BNR cu Ministerul Tineretului si Sportului in ceea ce priveste exproprierile terenurilor pe care sunt construite arenele de tenis este ilegal si i-a solicitat premierului Mihai Tudose sa denunte acesta. „BNR, in…

- Dupa ce s-a vehiculat faptul ca plangerea facuta de tatal primei fete atacate nu a fost luata in seama de operatorii 112, acestia sugerandu-i sa se duca direct la politie, liberalul Ovidiu Raetchi iese la atac. Liderul PNL o critica dur pe ministrul de Interne Carmen Dan, despre care spune ca "nu…

- Noul prefect al judetului Braila, George Adrian Paladi, este finul de cununie al premierului Mihai Tudose. El a fost cununat de Tudose in urma cu 14 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX. George Adrian Paladi a fost numit prefect al judetului Braila in sedinta de miercuri a Guvernului.…

- Liberalii solicita premierului Mihai Tudose demiterea ministrului Energiei, Toma Petcu, si a directorului general al Nuclearelectrica. "In data de 7 decembrie, societatea Nuclearelectrica a mintit public, anuntand o "oprire proactiva" a Unitatii 2 de la Centrala de la Cernavoda ca urmare a unor lucrari…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Gabriela Firea a declarat, referitor la faptul ca premierul a criticat amplasarea unui Targ de Craciun in Piata Victoriei de catre Municipalitate, ca nu doreste sa comenteze afirmatia lui Mihai Tudose, mentionand ca vrea sa isi canalizeze „gandul si energia” catre

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Potrivit unui raport al premierului Mihai Tudose, se arata neregulile din Tarom. Fostul director al Tarom, Eugen Davidoiiu și consilierul Robert Dintoi au plecat cu familiile 10 zile in Cancun, Mexic in perioada 31-7 iunie. Aceștia trebuiau sa participe la reuniunea cu boardul director al…

- Stadiul implementarii programului de guvernare, la 10 luni, se va afla cel mai probabil in centrul discutiilor reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc vineri la Baile Herculane, in prezenta presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si a premierului Mihai Tudose.Reuniunea,…

- Organizatia de tineret a PNL i-a transmis un memorandum premierului Mihai Tudose in care ii cer sa abroge Ordonanta de Urgenta 79/2017, cunoscuta ca "revolutia fiscala", criticand faptul ca o serie de prevederi afecteaza in mod special tinerii, precum cei din domeniul IT sau cei care lucreaza in ONG-uri.

- Gheorghe Piperea, consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, pe chestiuni de fiscalitate, banking, piața de capital și insolvența posteaza un mesaj in care se intreaba de ce președintele...

- Avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific pe probleme de fiscalitate și banking al premierului PSD Mihai Tudose, se intreaba „cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om” și „de ce nu demisioneaza domnul Dragnea”?

- Potrivit sursei citate, Karsiyaka se afla intr-o situatie dificila din punct de vedere financiar si miercuri are programata o adunare generala in care se vor lua hotarari cu privire la sectia de fotbal, care ar putea deveni societate pe actiuni si ar putea fi preluata de o firma din Rusia. Firma…

- UPDATE ORA 21:08 Decizia premierului Mihai Tudose privind eliberarea lui Ninel Cercel din funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Procurorii DNA au dispus vineri reținerea lui Ninel Cercel cu privire la…

- A fost scandal mare intr-un bar din Cluj! Mai multe persoane s-au batut, printre batauși numarandu-se fiul unei consiliere a premierului Mihai Tudose.Baiatul Danei Varga ar fi luat o bataie crancena intr-un local din Gilau de la trei persoane. Aparent, Samuel Varga i-ar fi provocat pe agresori…

- Groupe Renault a explicat printr-un comunicat de presa ca nu comenteaza deciziile politice ale autoritaților, și ca firma a fost doar informata de sindicat de mișcarea de protest, insa nu a avut niciun rol in organizarea lui. Reactia Renault vine dupa ce premierul Mihai Tudose a lansat un…

- Platforma Romania 100 solicita premierului Mihai Tudose sa nu adopte masuri "care bulverseaza toata economia Romaniei, cu efecte asupra veniturilor angajaților". "Apelam la responsabilitatea premierului sa nu adopte masuri care bulverseaza toata economia României și…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului. Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de Urgenta, masurile…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l demita pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Solicitam premierului Tudose demiterea...

- Elena Doina Dascalu a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.Citește și: Tudorel Toader, dezvaluiri despre 'bomba cu ceas' din minister. Ce a descoperit ministrul in arhiva SIPA…

- Rovana Plumb a declarat, luni, ca a luat decizia de a demisiona din functia de ministru al Fondurilor Europene dupa ce a auzit la televizor o declarație a premierului Mihai Tudose. Rovana Plumb a povestit luni la postul România TV ca, în acea declarație, premierul anunța ca ministrii…

- Rovana Plumb, ministrul demisionar al Fondurilor Europene, a declarat luni ca a luat decizia de a renunța la funcție dupa afirmațiile premierului Mihai Tudose intr-o emisiune televizata referitoare la remanierea guvernamentala. Ea a susținut ca, în ședința…

- Vladimir Ionas va fi eliberat la cerere, pe 13 octombrie, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului Mihai Tudose, potrivit unei decizii a sefului Executivului, conform Agerpres.Decizia a fost publicata joi in Monitorul Oficial.

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, și a subliniat ca formațiunea pe care o conduce "nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul Romaniei așa cum ii convine". …