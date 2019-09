Stiri pe aceeasi tema

- "Respectați-l mai mult pe Dan Petrescu. Toți putem greși. Cred ca e puțin influențat de tot ce vede. Un om ca Dan Petrescu merita mai mult respect. Nu judec eu daca a greșit. Vom vedea pe Dan daca il mai vedeți la urmatorul meci la CFR. Poate nu il mai vedeți. E posibil. Așa o sa plecam cu…

- Gica Hagi vine cu o varianta surprinzatoare in legatura cu Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj care a fost eliminat in timpul meciului pierdut cu Astra, 2-3, de catre arbitrul Sebastian Colțescu, dupa un potop de injuraturi. ”Nu sunt in masura sa-l judec pe Petrescu, pentru ca suntem amandoi antrenori.…

- Dan Petrescu se plange dupa ce s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, unde va intalni Slavia Praga. Antrenorul campioanei Romaniei a avut un discurs asemanator cu cel al lui Gica Hagi si a sustinut ca e gresit ca CFR Cluj sa fie nevoita sa joace opt meciuri pentru a patrunde in grupe, potrivit…

- Neil Lennon (48 de ani), antrenorul lui Celtic Glasgow, acuza UEFA ca „arunca rahat" pe munca de un an a campioanelor din țarile mici. Celtic Glasgow a caștigat prima manșa a turului II preliminar din Liga Campionilor contra lui Kalju (Estonia), scor 5-0; In turul urmator va juca cu echipa care merge…

- Dan Petrescu a aflat in timpul conferintei de presa premergatoare meciului tur cu Maccabi Tel Aviv ca Mihai Butean (22 de ani) a ramas liber de contract. Antrenorul lui CFR Cluj a spus ca se va interesa imediat de serviciile fundasului, potrivit Mediafax.Citește și: Omul lui Ponta o face de…

- CFR CLUJ - VIITORUL 0-1 // Viitorul a caștigat Supercupa Romaniei, insa Gheorghe Hagi (54 de ani), antrenorul constanțenilor, a dat dovada de fair-play la finalul partidei. „Ma bucur pentru acești jucatori, pentru suporterii care ne-au susținut. Dupa atatea infrangeri suferite in fața CFR-ului, a venit…

- CFR Cluj și Viitorul deschid noul sezon fotbalistic. Campioana și caștigatoarea Cupei se intalnesc in meciul care va decide cine va incepe anul cu un trofeu, Supercupa Romaniei, informeaza MEDIAFAX. Partida se va juca sambata, 6 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești.…