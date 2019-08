Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații de ultima ora din ancheta de la Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut, in fața anchetatorilor și a psihologului care il asista la fiecare discuție cu oamenii legii, ca a dus femei la munca in Italia, anunța Romania TV. Dinca susține ca lua 500 de euro pentru fiecare persoana dusa…

- Totul se petrecea in Bari, Italia, iar alaturi de Gheorghe Dinca acționau și alte doua persoane, Mihai și Elena. „Am mers la munca in 2010. Era acolo Mihai și o femeie Elena. La unele le gasea de munca, pe altele le dadea pe strada. Noi ne intalneam in Bari și se auzea una-alta. Cand am avut probleme…

- Incredibil. Dupa ce a acuzat ca a fost batut de polițiști, dar a fost contrazis de IML, iar mai apoi a plimbat anchetatorii pe mai multe piste false, Gheorghe Dinca a cedat. Bestia de la Caracal a batut cu pumnul in masa in fața oamenilor legii și a cerut sa fie lasat in pace.Citește și: Alexandru…

- Mihai Gadea a prezentat duminica seara, la "Sinteza zilei", un interviu cu un martor cheie care a dat detalii despre monstrul Gheorghe Dinca si reteaua din Italia.Ce rol avea criminalul din Caracal in cadrul retelei si cum actiona Un martor cheie a rupt tacerea."Am mers la munca in 2010. Era acolo Mihai…

- Tanti Nuța sta de-o viața in casa din Caracal, e vecina cu Gheorghe Dinca, il știe de ani buni și nu-i vine sa creada ca este un criminal. Femeia a povestit ca știa ca barbatul e afemeiat și ca se poarta urat cu femeile, acesta fiind motivul pentru care soția sa a plecat la munca in Italia, sa scape…

- Anchetatorii in cazul crimelor din Caracal au revenit la locuinta lui Gheorghe Dinca pentru a incerca sa faca reconstituirea imprejurarilor in care s-a petrecut tragedia. Barbatul a recunoscut, ieri, ca le-a ucis pe cele doua fete pe care le rapise. El le-a spus procurorilor ca pe tanara de 15 ani a…

- Soția criminalului din Caracal a fost martora la momentul in care Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele. Femeia era prezenta la perchezițiile de la casa individului. In timpul operațiunii, criminalul a confirmat ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, anunța observator.tv.Echipa…