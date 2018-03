Stiri pe aceeasi tema

- Suparat ca locul sau de parcare e mereu ocupat, un șofer din Rusia a apelat la o metoda extrema pentru a-și face dreptate. Barbatul a luat un flex și a taiat o bucata din mașina „vecinului” din parcare, dupa care și-a parcat liniștit mașina.

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", se arata in mesajul postat pe Facebook de Liviu Dragnea. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe…

- La cateva ore dupa ce Ambasada Rusiei la Londra a anuntat ca nu va respecta ultimatumul impus de guvernul britanic, in cazul otravirii fostului spion rus, Kremlinul a transmis ca Moscova nu are nicio implicare, dar ca nu accepta limbajul ultimativ. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra…

- Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei GRIPE NETRATATE. Colegii de scena sunt in stare de ȘOC Este doliu in lumea muzicii populare din Romania. O indragita cantareața a murit din cauza unei gripe care nu ar fi fost tratata corect. Cristina Fulgușin…

- Retelele de socializare fac minuni nu numai in Occident, ci si in Rusia. Mai mult, s-a remarcat o apetenta deosebita pentru a crea eroi pe Facebook din oameni aflati in spatele gratiilor. Prin Occident acest trend a facut adevarate personalitati din indivizi certati cu legea, dar care arata foarte bine…

- O mama din Baia Mare cauta o masina care l-a lovit pe fiul ei pe o trecere de pietoni. Intamplarea a avut loc in cursul zilei de luni, 5 martie pe strada 22 Decembrie. Copilul a fost lovit de catre o masina care a parasit locul accidentului, ba mai mult, soferul, in loc sa-si asume […] The post Se cauta…

- Din cauza drumului inzapezit, un microbuz cu copii din Republica Moldova a ramas blocat pe un traseu din regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului regional al Belgorod-Dnestrovsk, Valeri Lobanov, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, pe drumul aflat in apropierea satului Belenkoe…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- Nicio finala Eurovision Romania fara scandal. Mihai Traistariu este nemulțumit de numarul de voturi pe care le-a primit. In plus, cantarețul reclama și frigul care a fost in Sala Polivalenta, unde s-a ținut show-ul. „Pareri despre Eurovision 2018 – Selectia Nationala - Scena a aratat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- Inarmati cu un topor, o crosa de golf si un flex, barbatii au facut tandari geamurile vehiculului si i-au zgariat tabla. Potrivit unui martor citat de presa britanica, intre cei trei romani si vecinul exista un conflict mai vechi, din cauza locului de parcare. Cum masina oricum avea roata…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Concurs de matematica la Colegiul Tudor Vianu. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat cu Primaria București – Sector 1 și Societatea de Științe Matematice din Romania, organizeaza in perioada 21 -26 februarie 2018 a 10-a ediție a Concursului Internațional „Romanian Master of…

- Șoferul unui bolid l-a omorat pe angajatul unei spalatorii pentru ca nu i-a spalat mașina suficient de repede. Incidentul s-a petrecut in Rusia la ora 3.30 dimineața și a fost surprins pe camerele de supraveghere, scrie The Mirror. Barbatul nervos a fost surprins pe camerele de filmare in timp ce lovea…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Un autoturism a fost parcat astazi, la Sebeș, direct pe spațiul pietonal, la intrarea in Parcul din centrul municipiului, fața in fața cu trecerea de pietoni, ne-a relatat pe pagina de Facebook, un cititor al sebesinfo.ro. ”Așa parcheaza Dorel de Sebeș in centrul orașului”, a scris cititorul nostru.…

- Adrian Beuca a fost cautat timp de doua zile de scafandri si pompieri in apele Lacului Ghioroc dupa ce in seara de 30 ianuarie a plonjat cu masina in apa rece ca gheata. Trupul sau a fost scos din apa abia joi dimineata. Pe pagina lui de Facebook, barbatul avea la poza de cover un motto socat.

- Un șofer a ”pișcat” prea tare pedala de accelerație în zona Cluj Arena și a ieșit de pe carosabil. Fordul Focus s-ar fi dus direct în Someș, dar s-a oprit în copacii de pe mal. ”Se spune "balta are peste"…

- O poveste facuta publica pe Facebook, cu un batran care vindea oua si o femeie care a coborat din masina s-a indreptat spre el, a devenit virala, revoltandu-i pe cei care au citit-o si punandu-i, de asemenea, pe ganduri.

- Un instructor auto a fost surprins in Parcul Tabacarie din Constanta in timp ce isi spala autoturismul. Barbatul lua apa cu galeata din lac si o turna pe masina. Dupa ce a finalizat operatiunea, conducatorul auto s a urcat la volan si a pornit cu masina pe aleile din Parcul Tabacarie. Imaginile au fost…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Masina personala a unui ofiter de Politie din Roman a fost incendiata in parcarea din fata blocului. Vestea i-a provocat satisfactie unui tanar care l-a amenintat pe politist ca-i va da foc.

- Confruntat cu o zi de foc in care PSD decide soarta Guvernului, Mihai Tudose se trezeste ca primeste noi critici, in scandalul iscat de declaratiile sale vizavi de Casa Regala si Palatul Elisabeta. Aflat dupa gratii, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu face o analiza transanta pe Facebook, in care…

- Considerata candva eroina, o polițista a fost concediata, dupa ce publicat pe Facebook mesaje la adresa romilor din Marea Britanie. Intr-unul dintre mesajele controversate, Jeanette Cadden a facut referire și la doua romance surprinse de camerele de supraveghere in timp ce furau. Polițista a fost decorata…

- Locurile de parcare sunt extrem de pretioase la oras, unde sunt extrem de rare in raport cu masnile de pe strazi. Nu face exceptie nici orasul Navodari, unde un sofer care a parcat pe locul altcuiva a avut parte de o surpriza!

- Deputatul USR Cluj Adrian Dohotaru a fost implicat recent într-un incident rutier, în cartierul Manaștur.Acesta a relatat întreg evenimentul pe pagina sa de Facebook.”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului…

- Rares Bogdan a reactionat dur pe Facebook, dupa publicarea imaginilor in care jurnalistul Malin Bot a fost ridicat de jandarmi din fața sediului PSD: "Se intampla in Romania! NU in Rusia, nici in Belarus, in Romania de azi.... Extrem de GRAV!"."Se intampla in Romania, NU in Rusia, nici in…

- Un american incearca sa dea de urma a doi romani care s-au casatorit. Nu recent, insa, ci in urma cu 37 de ani. El le-a facut fotografii, insa le-a pierdut adresa și nu a știut unde sa le trimita. Acum, sora lui incearca sa-l ajute și a lansat un apel pe Facebook. Matt a vizitat Romania la inceputul…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Ninsorile abundente din aceasta iarna din Rusia au fost o provocare grea pentru șoferii care încercau sa porneasca mașina parcata în panta și sa coboare cu ea pâna la șoseaua situata la câțiva zeci de metri distanța.

- O masina cu numar de Cluj a fost surprinsa blocand linia ferata a unei „Mocanite”. Fotografia a fost postata pe Facebook de catre un bucurestean care a scris „E usor sa fii prost, chiar si super-prost sau de-a dreptul cretinoid, dar e extrem de greu sa fii clujeanul care a parcat pe calea ferata”.

- Un politist din Arad a ajuns la spital, dupa ce un individ la taiat la ambele maini cu o maceta. Agentul in varsta de 32 de ani era era angajat la postul de poliție din comuna aradeana Vladimirescu, insa cand a fost atacat se afla in timpul liber. Conflictul a izbucnit in club, in momentul…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Mai multi soferi care si au parcat neregulamentar masinile de lux in zona de acces catre Portul Constanta sunt amendati de politisti. Un Jeep Hyundai a blocat chiar accesul catre Poarta 1 bis. Din cate se pare, soferii si au lasat masinile acolo pentru a merge la free shopurile din zona. Sursa foto:…

- Un oficial guvernamental a fost retinut sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi Serviul ucrainean de securitate (SBU), relateaza The Associated Press. Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirma SBU. Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator…

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Totul a pornit de la dorinta de razbunare a soferului din masina de teren pe un alt participant la trafic care nu l-a lasat sa-l depaseasca. Scena periculoasa in care masina sicanata era pe punctul de a intra pe contrasens a fost filmata de un alt sofer si postata pe Facebook. SE SCHIMBA…

- Pe Ștefan Hrușca il așteptam in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, sa revina in țara și sa ne colinde. Indragitul artist, stabilit in Canada de 26 de ani, a creat o adevarata tradiție, iar concertele sale sunt așteptate cu sufletul la gura. Care sa fie, oare, secretul spectacolelor sale atat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in apropiere de localitatea Lazu, judetul Constanta. O masina este rasturnata pe banda a doua a carosabilului. Traficul in zona este blocat.Sursa foto: Facebook INFO TRAFIC jud. Constanta ...

- Mio Mio MiVue 786 WIFI duce mai departe functionalitatea camerelor video auto oferind in plus receptor GPS si conectivitate Wi-Fi. Modelul este primul din gama capabil sa transmita in direct pe contul de Facebook al utilizatorului imagini din timpul calatoriei. Pentru a folosi Mio MiVue 786 WIFI la…

- "In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost folosite pentru a difuza zvonuri, stiri false si teorii conspirationiste pentru a amplifica" impactul acestor atacuri si pentru a crea disensiuni in randul comunitatior, vizand in special musulmanii, arata raportul…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Tragedie in Cluj. Copilul unui polițist din Dej, accidentat mortal Un grav accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza pe raza localitații clujene Valea Luncii dinspre Sanmarghita, in apropiere de Dej. Un copil de 5 ani a fost accidentat mortal. Copilul a fost accidentat de un autoturism…