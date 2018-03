Gerul siberian a fortat România să facă cele mai mari importuri de gaze din ultimii cinci ani Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica 33% din consum), aceasta fiind cea mai mare cantitate de gaze importata intr-o zi in ultimii cinci ani.



In depozitele de inmagazinare mai erau luni, la inceputul perioadei geroase, circa 500 de milioane de metri cubi de gaze, din totalul de 1,8 miliarde de metri cubi, cat erau la inceputul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda informatiilor aparute in presa centrala, potrivit carora sistemul national nu are suficient de multe gaze, in zona Moldovei nu se inregistreaza probleme. Zilnic, necesarul de consum este completat cu gaze extrase din depozite. De mentionat ca, in situatii extreme, populatia are prioritate in…

- Sistemul national de transport al gazelor este de marti dimineata in stare de dezechilibru, volumul de gaze din conducte fiind sub nivelul optim. Joi dimineata Line Pack era de 34,7 milioane mc, fata de o valoare optima de 41 milioane metri cubi. Starile de risc apar cand Line Pack este sub 33 milioane…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor s-a aflat, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul…

- Gerul care a cuprins Romania la finalul lunii februarie a fost completat de vantul puternic, astfel ca energia eoliana si-a adus un aport important in sistemul energetic, fiind ore la care productia se apropia de trei mii MWh, dar s...

- Un grad optim de incarcare este de 41 de milioane de metri cubi, iar starile de dezechilibru apar cand incarcarea este sub 38 de milioane de metri cubi sau peste 46 mil. mc. Marti, incarcarea este la cota minima de atentie de 38,05 milioane de metri cubi, iar pe 20 februarie aceasta fusese la 37,9…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor operatorului national de transport Transgaz, citate de Agerpres. Astfel,…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sustine dezvoltarea pietelor europene regionale de energie, printr-un imprumut de 278 milioane de lei (60 milioane de euro) pentru constructia unei conducte noi de gaze naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Iarna e revenit deja in Romania, dar deocamdata vremea a fost destul de blanda daca ar fi sa o comparam cu ceea ce urmeaza. Weekendul 24 – 25 februarie, ultimul weekend de iarna calendaristica, va fi unul deosebit de friguros. Tremperaturile vor incepe sa scada incepand de sambata noapte, iar luni dimineața…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Starea initiala a site-ului digibuc.ro aferent Bibliotecii Digitale a Bucurestilor a fost restabilita integral in urma interventiei unei echipe de specialisti de la Compania Municipala Tehnologia Informatiei, care a efectuat, in ultimele saptamani, un audit amanuntit al sistemelor hardware si software,…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Legislatia pentru Inspectiile Tehnice Periodice (ITP) pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018, astfel incat pentru masinile mai vechi de 12 ani este nevoie anual de ITP, iar pentru masinile noi prima vizita la ITP se face la trei ani de la data primei inmatriculari in Romania, nu la doi…

- E-Distribuție Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare și puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, un pas inainte in crearea unei retele electrice inteligente. In cadrul…

- SIF Moldova a preluat 18% din capitalul societatii Nord, controlata de familia Pogonaru, cea care a dezvoltat mallul Veranda din Capitala, ca urmare a lichidarii Real Estate Asset SA si transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, a anuntat Depozitarul Central.…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- S-a mai aprobat imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa…