Germania/atac:Starea de alertă a fost ridicată; în faţa sinagogii din Halle ar fi fost amplasate dispozitive explozive Potrivit acestora, unul dintre atacatori a incercat sa intre in cladire si au fost trase mai multe focuri de arma. Doi oameni au murit si cel putin alti doi au fost raniti in atacul de la sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food din acelasi oras. Un martor a relatat ca un suspect a lansat o grenada inspre un cimitir evreiesc din apropiere. Una dintre victime, o femeie, a fost impuscata mortal in fata sinagogii si un suspect a fost arestat, dar desfasurarea exacta a evenimentelor este inca neclara. Doi suspecti ar fi fugit pe autostrada spre Munchen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

