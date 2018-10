Germania, tara cu cele mai multe zboruri intarziate si anulate in 2018. Pe ce loc se afla Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Germania se afla pe locul intai in Uniunea Europeana la capitolul intarzieri si anulari ale zborurilor, aproape 29% dintre cursele companiilor aeriene confruntandu-se cu astfel de situatii pe aeroporturile din aceasta tara. Clasamentul este completat de Marea Britanie si Spania. Si Romania urmeaza trendul…

- Apartenenta la Uniunea Europeana este perceputa pozitiv de cei mai multi dintre europeni - 62%, un nivel record din 1983 incoace, potrivit ultimului Eurobarometru comandat de Parlamentul European. Exista si exceptii: increderea romanilor in apartenenta la UE pierde zece procente, in doar sase luni,…

- Spania, Franta, Italia si Germania tarile din Uniunea Europeana care folosesc cele mai multe pesticide in agricultura. Acolo sunt vandute aproape trei sferturi din substantele de pe piata, arata un studiu Eurostat in care au fost comparate situatiile a 20 de state UE plus Turcia. Cele patru tari sunt…

- Preturile locuintelor din Romania au crescut cu 4,7%, in trimestru al doilea din 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Eurostat – Biroul european de statistica. O crestere similara s-a inregistrat in Germania, astfel ca acestea doua au ocupat impreuna locul 10 in Top 10…

- Romania este pe locul 16 in Uniunea Europeana la importurile de cafea, fiind in urma unor state precum Bulgaria si Grecia, potrivit datelor aferente anului 2017 publicate luni de biroul european de statistica, Eurostat, cu ocazia Zilei Internationale a Cafelei, scrie news.ro.In 2017, Uniunea…

- Romanii care și-au cumparat in ultimii ani mașini la mana a doua de la samsari, pot avea ghinionul sa fie chemați la ANAF pentru explicații ori sa piarda avansul dat. Asta daca le-au luat de la cei care au fraudat statul de TVA. Inspectorii Antifrauda avertizeaza ca metoda este des folosita si au inceput…

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…

- Un raport al EUROSTAT arata ca, Romania se afla pe locul 10 in topul tarilor producatoare de inghetata, cu peste 46,8 milioane de litri, cel mai mare producator din Uniunea Europeana fiind Germania, cu 517 milioane de litri sau 16,5% din productia totala a UE28 in anul 2017. Germania a fost cel mai…