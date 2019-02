Germania restrictioneaza colectarea de date de catre Facebook Autoritatile din Germania au ordonat joi companiei Facebook sa isi restrictioneze activitatile de colectare a datelor. Biroul Federal pentru Carteluri a decis, in urma unei anchete care a durat trei ani, ca reteaua sociala respectiva abuzeaza de pozitia dominanta pe piata pentru a obtine date ale utilizatorilor fara consimtamantul acestora.



Bundeskartellamt - autoritatea pentru controlul concurentei - a obiectat in special fata de modul in care Facebook colecteaza date de la aplicatii proprii, cum ar fi WhatsApp si Instagram, sau ale unor terti. O alta practica abuziva este, potrivit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

