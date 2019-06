Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost vazuta tremurand joi, la o intalnire la care a participat si presedintele Frank-Walter Steinmeier, potrivit imaginilor transmise de Reuters - a doua criza de acest gen in ultimele doua saptamani -, dar purtatorul ei de cuvant a declarat pentru agentia de…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta tremurand marti in timp ce il primea pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, ceea ce a ridicat ingrijorari in legatura cu starea sa de sanatate, relateaza DPA. In timp ce astepta alaturi de Zelenski trecerea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a sosit marti la Berlin, a pledat pentru aderarea Ucrainei la UE si NATO in declaratii facute presei germane inaintea intalnirii sale cu cancelarul Angela Merkel, potrivit dpa preluata de Agerpres. 'Ucraina face deja parte din familia europeana.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca prietenia franco-germana nu înseamna ca cele doua țari trebuie sa fie mereu de acord, menționând ca dezacordurile cu cancelarul german Angela Merkel privind Brexit și Statele Unite au fost necesare, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…

- Merkel s-a pronuntat pentru continuarea contactelor diplomatice in formatul Normandia (cu participarea Frantei, Germaniei, Ucrainei si Rusiei), lansat in 2014 pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei. "Cred ca ar trebui sa continuam lucrul in acest format", a spus ea, recunoscand totodata…