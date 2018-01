Stiri pe aceeasi tema

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este optimista in legatura cu discutiile privind continuarea coalitiei de guvernare cu Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza agentia de stiri Reuters.

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Social-democratii germani au aprobat vineri deschiderea discutiilor exploratorii cu conservatorii condusi de Angela Merkel in vederea formarii unui guvern, mentinand insa un ton foarte prudent, scrie AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi mai multa 'solidaritate' intre tarile Uniunii Europene in chestiunea migratiei, ea raspunzand astfel cererii presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, de a se renunta la cotele obligatorii de refugiati, informeaza agentia EFE. Aceasta 'solidaritate'…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Un martor al incidentului a declarat televiziunii ca un individ, probabil sub influenta alcoolului, l-a injunghiat in gat pe primar, strigand mesaje critice la adresa politicilor privind acordarea azilului. "Autoritatile de securitate cred ca a existat un motiv politic in acest atac", a declarat…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat sambata pentru formarea 'foarte rapida' a unui guvern, deoarece Europa are nevoie de o Germanie puternica si s-a declarat deschisa unui compromis cu social-democratii, relateaza AFP. 'Europa are nevoie de o Germanie puternica (...) de aceea ar fi de dorit…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fața de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coaliții guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.…

- Liderul social-democraților germani a renunțat la opoziția sa de principiu fața de o coaliție cu partidul Angelei Merkel. Martin Schulz se arata acum dispus sa discute o coaliție pentru a ieși din criza provocata de eșecul negocierilor cancelarului german de a forma un guvern, relateaza Politico.com.…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Jumatate dintre germani vor noi alegeri dupa eșecul cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție majoritara in Bundestag. O arata rezultatele unui sondaj realizat de INSA pentru cotidianul Bild. Totodata, doar a cincea parte dintre respondenți susțin formarea unui guvern minoritar.

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- 'Din punctul meu de vedere, organizarea de noi alegeri ar fi cea mai buna cale', a declarat Merkel intr-un interviu acordat televiziunii publice ARD. Ea a adaugat ca planurile sale nu includ posibilitatea de a fi cancelar intr-un guvern minoritar.Totodata, Angela Merkel a afirmat ca este…

- Discutiile privind formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Liberal-Democrat (FDP) s-a retras, duminica, de la masa negocierilor, fapt ce poate duce la organizarea unor alegeri anticipate, potrivit Business Insider. Liderul FDP, Christian Lindner a declarat…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor, transmite BBC.

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut vineri formațiunilor care negociaza crearea unei coaliții de guvernamant tripartite sa iși intensifice eforturile in incercarea de a depași diferențele care le separa, relateaza DPA. Merkel a transmis într-o videoconferința cu conducerea…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista „diferente profunde“ intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut duminica 'bunavointa' si deschidere catre compromis pentru a se putea avansa in discutiile dintre blocul ei conservator, liberali si Verzi, singura optiune pe care o are pentru a obtine al patrulea mandat de cancelar in urma rezultatului alegerilor din 24 septembrie,…

- In pofida faptului ca au purtat discuții exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului Angela Merkel, Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzii inca au poziții diferite intr-o serie de dosare, precum schimbarile climatice, imigrația și politica in domeniul energiei.Liderul…

- Martin Schulz, fost candidat al social-democratilor germani pentru functia de cancelar, a declarat ca in Germania ar trebui sa aiba loc noi alegeri parlamentare, daca negocierile purtate de Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale vor esua, relateaza Politico.eu. …

- A treia runda de negocieri intre posibilii parteneri de coaliție ai cancelarului Angela Merkel, care ar urma sa se concentreze pe politicile privind imigrația și azilul, va fi 'extraordinar de dificila", a declarat joi o reprezentanta a Verzilor. Uniunea Creștin Democrata (CDU)…

- Alexander Mitsch, unul dintre liderii partidului cancelarului german Angela Merkel, a declarat ca CDU are nevoie de o noua conducere, adaugand ca Merkel a adoptat politici de stanga si s-a distantat de doctrina conservatoare a partidului, relateaza Politico.eu. Mitsch, care este liderul…

- Angela Merkel, tot mai dura la adresa Turciei Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat "foarte ingrijorata" in privinta situatiei statului de drept din Turcia Merkel si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au incheiat miercuri prima runda de negocieri pentru formarea unei noi coalitii de guvernare, oficialii partidului apreciind drept ''constructiva'' reuniunea de doua ore, relateaza agentia DPA. Convorbirile au fost ''constructive, incluzand un un schimb…

- Blocul conservator CDU/CSU al cancelarului german Angela Merkel l-a nominalizat marți, in unanimitate, pe ministrul de finanțe in exercițiu, Wolfgang Schaeuble, pentru funcția de președinte al Bundestagului, camera legislativa inferioara, transmite DPA. Uniunea Creștin-Democrata (CDU)…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- ''Atat in cazul Verzilor, cat și al FDP (liberalii germani), o susținere pentru Europa este inscrisa in ADN-ul lor'', a subliniat Macron, potrivit traducerii din germana a interviului, ce urmeaza sa fie publicat integral sambata. Dupa victoria neconcludenta in alegerile parlamentare din 24…