Generalul Ciuca, decapat de Iohannis!

- Pe fondul citarii Laurei Codruta Kovesi la Parchetului General, Dan Barna a anuntat ca USR si Alianta USR-PLUS (partidul lui Dacian Ciolos-n.n) ii cer presedintelui Iohannis sa declanseze referendumul pe Justitie. “Este cel mai bun moment pentru societatea din Romania sa avem aceasta dezbatere. Si intrebarea…

- Pasul inapoi facut de Olguta Vasilescu il va pune in mare incurcatura pe presedintele Iohannis, zis si Gica Contra de la Cotroceni. Desi la prima vedere pare o infrangere pentru PSD, retragerea candidaturii Olgutei Vasilescu pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii nu face decat sa dreaga…

- Mesajul transmis in cursul acestei zile de la Cotroceni nu a ramas fara ecou la nivelul Partidului Social Democrat. Concret, dupa ce Presedintia a transmis un comunicat referitor la bugetul pe anul in curs – aflat, de luni, in atentia alesilor neamului, in vederea dezbaterii in vederea adoptarii – pesedistii…

- Comemorarea milioanelor de victime ale Holocaustului nu trebuie sa fie o oportunitate pentru a instiga la ura, asa cum a facut presedintele Romaniei in ultimul discurs de la Palatul Cotroceni, ci reprezinta un prilej de a reflecta asupra evenimentelor dramatice care au zguduit omenirea acum peste…

- Adrian Tonea va fi trecut in rezerva la data de 31 ianuarie. Acesta a fost numit in 2015 loctiitor al sefului Statului Major General. Anul trecut a fost comandantul paradei militare de Ziua Nationala.

- La cateva zile de cand premierul trimisese, o data in plus, la Cotroceni, solicitarea ca Lia Olguta Vasilescu sa fie numita in fruntea Ministerului Dezvoltarii si ca Mircea Draghici sa preia conducerea Ministerului Transporturilor, presedintele a anuntat, in cursul acestei dupa-amieze ca nu va da curs…

- Liderul eurodeputatilor PSD, Dan Nica, sustine, intr-un comunicat, ca ”declaratiile presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, sunt puternic influentate de propaganda de la Cotroceni si nu au nicio legatura cu realitatea din Romania”.„Daca citim cu atentie mesajul domnului Juncker,…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT pentru vineri, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei, a informat Administrația Prezidențiala. Ministrul Apararii Naționale,…