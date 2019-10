Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primarului Craiovei, Mihail Genoiu, gazonul va fi scos rulouri si va fi plantat in curtile unor scoli din municipiu care deja si-au pregatit terenul in acest sens. "Vom urmari derularea lucrarilor de plantare a noului gazon. Pe data de 4 noiembrie, la meciul cu Dinamo, se va juca pe gazon…

- Se scoate gazonul de pe „Oblemenco“. Vineri la pranz a demarat actiunea de decopertarea a gazonului de la stadionul „Ion Oblemenco“. Un utilaj a inceput sa scoata primele brazde de gazon, actiunea urmand sa continue pana cand tot gazonul actual, care a cauzat atatea probleme, va fi decopertat. Actiunea…

- Astazi incepe decopertarea gazonului de pe „Oblemenco“. Primaria Craiova a anuntat, astazi, ca de la ora 12.00 va incepe decopertarea actualei suprafete de joc de la stadionul „Ion Oblemenco“. Actiunea va fi realizata de constructorul care a realizat stadionul, firma CON-A Sibiu, dar o contributie financiara…

- Noul gazon de la stadionul „Ion Oblemenco“ vine din Grecia. Informatia a fost furnizata, joi, de Victor Piturca si confirmata de viceprimarul Craiovei, Adrian Cosman. Potrivit acestuia din urma, actiunea de decopertare a actualei suprafete de joc ar putea demara vineri sau luni, de acest lucru urmand…

- Au sosit ventilatoarele pentru racirea gazonului de pe „Oblemenco“. Pana sa demareze actiunea de decopertare a suprafetei de joc, la stadionul „Ion Oblemenco“ din Craiova se vor instala doua ventilatoare de mare putere . Acestea au fost aduse, ieri, de societatea care a castigat licitatia, tot ea fiind…

- "CNI ne confirma si ne transmite modelul de conventie si valoarea de finantare. Noi am avut in aceasta perioada un schimb de comunicari cu CNI dupa ce constructorul si-a anuntat vointa de a inlocui gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco". Am propus CNI sa venim cu o cofinantare in situatia in care…

- Primarul Mihail Genoiu a clarificat situația gazonului de pe stadionul „Ion Oblemeno”. Suprafața de joc va fi schimbata in luna octombrie. Presiunea pusa de Victor Pițurca a dat roade. Compania Naționala de Investiții și-a dat astazi acordul pentru mult așteptata inlocuire. „Este miercuri si asa cum…

- Primarul municipiul Craiova, Mihail Genoiu, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca gazonul de pe stadionul “Ion Oblemenco” va fi inlocui cu unul hibrid, precizand ca aceasta varianta este solicitata de jucatori, iar Primaria va cofinanta aceasta investitie, potrivit news.ro.Mihail Genoiu a transmis,…