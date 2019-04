'Game of Thrones', o mană cerească pentru turismul nord-irlandez Succesul serialului 'Game of Thrones' a devenit o mana cereasca pentru turismul provinciei britanice, Irlanda de Nord, atragand zeci de mii de turisti din lumea intreaga, dornici sa viziteze aceasta locatie de filmare a popularului serial lansat in 2011, relateaza AFP. Serialul, al carui al 8-lea si cel din urma sezon este difuzat din 14 aprilie in 186 de tari, a atras 120.000 de vizitatori in aceasta provincie din 2016, generand incasari de 30 de milioane de lire (35 de milioane de euro), potrivit biroului de turism. Un turist din sase care vine in Irlanda de Nord vrea sa viziteze locurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Succesul serialului 'Game of Thrones' a devenit o mana cereasca pentru turismul provinciei britanice, Irlanda de Nord, atragand zeci de mii de turisti din lumea intreaga, dornici sa viziteze aceasta locatie de filmare a popularului serial lansat in 2011.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei de control a SRI, sustine ca alesii PSD-ALDE, in frunte cu presedintele comisiei, Claudiu Manda, ar fi facut un raport despre activitatea SRI in relatia cu ANi fara a vizita nici macar o unitate a Serviciului.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei de control a SRI, sustine ca alesii PSD-ALDE, in frunte cu presedintele comisiei, Claudiu Manda, ar fi facut un raport despre activitatea SRI in relatia cu ANi fara a vizita nici macar o unitate a Serviciului.

- Debutul ultimului sezon al serialului „Game of Thrones”, al optulea, a fost urmarit, duminica noapte, de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO GO si HBO NOW, scrie Digi24.ro Potrivit HBO, utilizatorilor care au urmarit episodul pe cele doua platforme li se adauga 11,8 milioane de telespectatori…

- A avut o cariera frumoasa, este și va fi mereu respectat! Cu toate ca banii de-abia ii mai incap in portofel, iar fiul lui este dorit de echipe de fotbal cu renume, Petre Marin, caci despre el este vorba a ramas un om simplu și modest.

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- Irlanda a cheltuit sute de milioane de euro pentru a se pregati de un Brexit fara acord, un deznodamant "nebun" dupa trei ani de negocieri, a declarat ministrul irlandez de Externe Simon Coveney (foto), luni, scrie Reuters. "Cheltuim sute de milioane de euro in Irlanda pentru a ne pregati…

- Grupul american Apple a confirmat marti, pentru AFP, ca a ajuns la un acord cu administratia fiscala franceza in urma caruia va plati retroactiv o suma nedeclarata reprezentand impozite restante, informeaza AGERPRES . Potrivit unor informatii publicate anterior pe site-ul L’Express, conform unui acord…