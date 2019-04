Stiri pe aceeasi tema

- O zi din cat istoria unui neam …. O zi de prier cu ploaie și flori, cu zambet și cantec, cu sfinți și voinici, cu povestea care a fost și care mai este: neamul romanesc. O zi de prier a saptamanii patimilor in care membrii Corului de Copii ”Accord” și elevi ai claselor V […] Articolul GALERIE FOTO:…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre ale Armatei Romaniei, Brigada 282 Infanterie Mecanizata „Unirea Principatelor” a organizat activitatea “PORTI DESCHISE” unde au fost prezentate tehnica, armamentul si echipamentele militare din dotarea marii unitati, iar muzica militara a garnizoanei Focsani…

- Jandarmii vranceni au fost oaspeții elevilor de la scolile din comuna Tulnici, cu ocazia activitaților organizate in cadrul programului „Scoala altfel”! In timpul intalnirii cu elevii, jandarmii au organizat ateliere specifice unde au fost prezentate echipamentele si armele din dotare. Cainii jandarmilor…

- Elevii de gimnaziu de la Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” Gugești au avut un oaspete de seama, in persoana regizoarei Violeta Birla. In prima zi din saptamana dedicata activitaților „Școala Altfel“, aceasta a venit la Gugești cu ultimul sau film, „Inima albastra”, care a fost prezentat elevilor…

- REZULTATE EXCELENTE LA EXAMENELE CAMBRIDGE! Vineri, 29 martie 2019, elevii care au aplicat pentru examenele Cambridge la centrul nou acreditat, de la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu” din Focșani, au intrat in posesia diplomelor atat de mult ravnite. Reamintim ca, la inițiativa profesoarei de…

- Polițiștii vranceni, alaturi de cei din toata țara, au sarbatorit luni, odata cu sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, Ziua Politiei Romane, care a fost instituita prin articolul 49 din Legea nr. 218/ 23.04.2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane. Ieri, la sediul IPJ Vrancea a fost…

- Copiii din Bordești au cules ghiocei și i-au daruit mamelor, au citit povești și s-au plimbat in natura in cadrul proiectului „ORA SA ȘTIM” la Biblioteca comunala Bordești. ”Puritatea, gingașia și truda de a ieși de sub zapada sa vesteasca primavara cred ca merita atenția tuturor. Cu o noua grupa și…

- Școala ”Ion Basgan” din Focșani a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, gazda unei acțiuni inedite și interesante, care face parte dintr-un proiect internațional de educație prin intermediul mijloacelor media. Elodie Auffray, jurnalista de origine franceza, a facut cunoștința cu elevii claselor a VI-a…