Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii galateni l-au identificat si retinut pe autorul crimei din cladirea dezafectata a unui fost oficiu postal din Tiglina III, unde a fost gasit, ucis si incendiat un om al strazii in varsta de 46 de ani. Victima a fost descoperita dupa incendiul din cladirea fostului oficiu postal.…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au identificat un barbat de 26 ani, banuit de savarsirea infractiunii de omor, informeaza IPJ Galati. Potrivit anchetatorilor, la data de 03 februarie a.c., ora 22.30, un apel la numarul…

- Barbatul care l-a injunghiat pe adolescentul care scuipa seminte in autobuz a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. COMUNICATUL OFICIAL: Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat cauza penala cu numarul 1620/P/2018, in care se efectueaza cercetari cu privire la comiterea infractiunilor…

- Un barbat de 26 ani, om al strazii, a fost retinut de procurori si va fi prezentat marti instantei cu propunere de arestare preventiva, pentru uciderea persoanei fara adapost gasita injunghiata si incendiata intr-o farmacie dezafectata dintr-un cartier al municipiului Galati, a declarat purtatorul de…

- Un tanar, in varsta de 26 de ani, tot om al strazii, a fost retinut pentru uciderea barbatului de aproximativ 50 de ani gasit injunghiat si incendiat intr-o cladire dezafectata din municipiul Galati . Agresorul, care a spus ca victima i-ar fi furat niste cabluri si din acest motiv i-a aplicat mai multe…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate, a declarat, marti, ca a fost identificat un tanar fara adapost, care a recunoscut ca l-a injunghiat de mai multe ori pe barbatul gasit decedat la sfasitul saptamanii trecute intr-o cladire dezafectata. "Este…

- O crima, avand ca victima un om al strazii, a avul loc in Galati. Un barbat a fost gasit injunghiat si cu urme de arsura pe corp in cladirea abandonata a unui fost oficiu postal din Galati din cartierul Tiglina III. "Era victima unei agresiuni si a unui incendiu, din pacate s-a constatat decesul, nu…

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- O crima, avand ca victima un om al strazii, a avul loc in Galati. Un barbat a fost gasit injunghiat si cu urme de arsura pe corp in cladirea abandonata a unui fost oficiu postal din Galati din cartierul Tiglina III. "Era victima unei agresiuni si a unui incendiu, din pacate s-a constatat decesul, nu…

- "Este vorba despre un om fara adapost, cu varsta intre 45 si 50 de ani, descoperit injunghiat si incendiat in municipiul Galati, pe strada Lebedei, intr-o casa dezafectata", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. Parchetul a deschis…

- Un om al strazii, cu varsta intre 45 si 50 de ani, a fost gasit fara suflare, injunghiat si incendiat, intr-o casa dezafectata din municipiul Galati. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor si fac cercetari pentru identificarea agresorului. „Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta…

- Cu data de 02.02.2018, Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus a pus in mișcare acțiunea penala fata de inculpații C.I., C.A. si C.V., sub aspectul comiterii infracțiunii de ultraj, fapta prevazuta de art 257 alin 1 si 4 Cod penal. Inculpații au fost prezentați instanței cu propunere de arestare…

- Un galatean care a pretins si primit bani de la mai multe persoane, promitand ca le va facilita obtinerea permiselor de conducere, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta in forma continuata. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) transmis, joi, AGERPRES, ofiterii…

- Un galatean care a pretins si primit bani de la mai multe persoane, promitand ca le va facilita obtinerea permiselor de conducere, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta in forma continuata. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) transmis, joi, AGERPRES,…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic de influența. Decizia a fost luata de magistrații Curții de Apel Bacau, care au admis contestatia DNA in acest caz. Hotararea de luni este definitiva. Pe 19 ianuarie,…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Fitionești, a ajuns in arestul poliției, dupa ce magistrații de la Judecatoria Panciu au dispus arestarea lui preventiva. Barbatul a ajuns in fața judecatorilor fiind acuzat de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și tulburarea ordinii…

- Profesoara Mihaela Burnel avea atunci 25 de ani, preda geografia la Scoala din localitatea buzoiana Padina, anul scolar 2014-2015 fiind cel de-al doilea an in care se afla la catedra. In timpul unei ore, i-a aplicat o corectie fizica, in fata celorlati copii, unui elev care se plimba prin clasa.…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont ca imunitatea sa in calitate de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa daca el va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, relateaza AFP. …

- Un barbat a fost arestat preventiva, joi, pentru punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune, fiind suspectat ca ar fi introdus pe piata mai multe bancnote de 50 de euro false, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, procurorul…

- Barbatul din Malini care a accidentat grav un pieton și a parasit locul faptei, la inceputul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de magistrații Tribunalului Suceava, care au admis contestația formulata de Parchetul de pe ...

- Barbatul era obligat sa pastreze o distanta de 300 de metri fata de sotie si nu mai avea voie sa aiba nicio legatura cu aceasta. Nu a respectat hotararea instantei si a mers la locuinta femeii, unde a provocat un scandal si a devenit violent. Pentru fapta lui, a fost retinut pentru 24 de ore,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Bistrita, care a stabilit ca…

- Anul 2017, in judetul Galati, s-a terminat sub semnul crimei si a inceput tot cu o crima. La Pechea, in ultimele zile ale anului trecut, un barbat si-a ucis mama in bataie, iar la Branistea, in primele zile ale anului acesta, un alt barbat si-a ucis, tot in bataie, concubina. Costel Lungeanu din Pechea…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Procurorul DIICOT Antonia Diaconu, fosta prim-procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, a postat pe Facebook o serie de mesaje in care explica, cu subiect si predicat, ce impact devastator ar putea avea modificarile propuse de PSD-ALDE-UDMR la Codul Penal si Codul de Procedura Penala.…

- Avocata Angelica Rosu a precizat ca-n luna iulie 2008, o familie din Braila (Antonia - Mariana si Ilie Arama) imprumuta 43.511 franci elvetieni de la o sucursala locala a unei banci. Conform clauzelor contractuale, creditul era acordat pentru o perioada de 480 luni, cu o rata anuala a dobanzii initiale…

- Premiera negativa pentru invațamantul romanesc: Unul dintre cei trei elevi din localitatea Poroschia, județul Teleorman, care și-a batut și sechestrat profesoara de educație civica, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Alexandria. Decizia arestarii unui elev care a agresat un profesor…

- Elevul de 16 ani care a lovit si hartuit profesoara de Cultura Civica de la Scoala Poroschia din judetul Teleorman, a fost retinut miercuri pentru 24 de ore cu propunerea de arestare preventiva. Joi, judecatorii au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile.

- Judecatorii Tribunalului Satu Mare au admis cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Razvan Rentea, 33 de ani, suspectul principal in cazul triplului asasinat din localitatea Apa. „Admite propunerea parchetului; Dispune arestarea preventiva a inculpatului R.R.M., in cursul urmaririi penale,…

- Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare a fost prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. UPDATE 17:25 Magistrații satmareni au incuviințat arestarea pentru 30 de zile a principalului suspect in cazul triplei crime de la Satu Mare. Procurorii…

- Un adolescent de 16 ani, din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, a fost arestat preventiv, acuzat ca a omorât un tânar de 21 de ani, cu care consumase, anterior, bauturi alcoolice și substanțe volatile. Anchetatorii au date ca agresorul a mutilat cadavrul. Potrivit unui comunicat…

- Tanarul din Aiud care a provocat accidentul in urma caruia o femeie a murit, iar o minora a fost ranita grav va fi cercetat in stare de arest preventiv. Judecatoria Aiud a emis, marți dupa masa, pe numele sau, mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Marți, in jurul amiezii, baiatul…

- Daniel Dumitru, barbatul de 32 de ani, din Targu-Carbunesti, cercetat pentru amenințare, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si tulburarea ordinii si linistii publice, a fost arestat vineri la domiciliu, dupa o noapte petrecuta in beciul IPJ Gorj. „Respinge propunerea…

- Ancheta politistilor si a procurorului criminalist in cazul de agresiune petrecut in noaptea de 9 spre 10 noiembrie intr-un garaj de pe strada Marasesti din municipiul Suceava, in urma caruia un barbat in varsta de 50 de ani a murit, a dus la concluzia ca este vorba de o fapta de omor, victima ...

- Un tanar de 20 de ani, din judetul Galati, si-a pierdut viata, in urma unui conflict avut cu un batran de 83 de ani, la iesirea din Piata Centrala a municipiului Tecuci. Cei doi se aflau pe biciclete si s-au ciocnit accidental, dar la un moment dat, dupa ce s-au certat, batranul l-a urmarit si l-a injunghiat…